Le ministre saoudien de l'Intérieur en visite officielle en Algérie : des relations historiques

Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Arabie saoudite, l'émir Abdel Aziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, a entamé hier une visite officielle de trois jours en Algérie, à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. A son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène, le ministre saoudien a été accueilli par MM. Noureddine Bedoui et Tayeb Louh. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques privilégiées entre les deux pays et du développement de la coopération bilatérale. Elle sera, également, l'occasion d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun et d'échanger les expériences dans différents domaines. (APS)