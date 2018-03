Le ministre danois des Affaires étrangères en visite en Algérie : renforcement de la coopération

Le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, a plaidé hier à Alger pour le renforcement de la coopération bilatérale avec l'Algérie dans différents domaines.

M. Samuelsen qui a entamé une visite de travail

en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a déclaré à la presse à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediène, que sa visite s'inscrit dans le cadre du «renforcement des relations bilatérales, notamment la consolidation de la coopération économique entre les deux pays». Le ministre danois «aura des entretiens avec M. Messahel, rencontrera d'autres ministres et sera reçu en audience de courtoisie par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia», selon la même source, précisant que cette visite constituera «une opportunité supplémentaire pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre l'Algérie et le Royaume de Danemark».

Elle permettra aussi d'échanger «les points de vue des deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment sur la situation au Sahel, en Libye, aux Proche et Moyen-Orient, ainsi que sur les questions de migration et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent», avait indiqué le communiqué, précisant, en outre, que la visite de M. Samuelsen coïncidera avec la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie danoise à Alger.

A cette occasion, un forum d'affaires algéro-danois sera coprésidé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. (APS)