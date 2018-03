M. Benmeradi reçoit le chef de mission du FMI pour l'Algérie : Examen de la relance économique

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu hier le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour l'Algérie, Jean-François Dauphin, accompagné d'une délégation d'experts de cette institution financière internationale, en présence de cadres de son département ministériel, indique un communiqué du ministère. Lors de l'entretien, les deux responsables ont examiné plusieurs questions économiques, notamment celles relatives au secteur, en sus des stratégies adoptées par le ministère au double plan interne et externe, et toutes les facilités accordées par le secteur pour la relance du développement, la promotion du produit national et la protection du consommateur. A cette occasion, le ministre a assuré la garantie d'un climat positif et des facilités administratives en faveur des investisseurs algériens et étrangers. Le chef de mission du FMI pour l'Algérie s'est dit satisfait des données et explications qu'il a reçues de la part de M. Benmeradi, pour la promotion du secteur du commerce, soulignant le rôle de ce dernier dans le développement économique.