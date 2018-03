Mme Benghabrit, en marge des ateliers de formation des inspecteurs de l’éducation : La société appelle à protéger l’école

«Sur un total de 19.000 enseignants grévistes au niveau national, seuls 426 n'ont pas encore rejoint leurs postes, car n'ayant pas introduit de recours individuels auprès de leurs établissements ou auprès des directions de l'Education, pour leur examen par la commission paritaire, en vue de leur réintégration», a indiqué Mme Benghabrit.

L’ensemble de la famille de l'éducation est appelée à se mobiliser pour accompagner les élèves dans le rattrapage des cours non dispensés suite à la grève. Telle est l’instruction donnée par Mme Nouria Benghabrit. La ministre de l’Éducation nationale, qui a présidé, jeudi dernier, au siège de son département, une visio-conférence avec les cinquante directeurs de l’éducation, accompagnés des directeurs des centres d’orientation et de guidance scolaire et en présence des cadres de la centrale, a insisté sur l’importance d’une mobilisation optimale de toute la famille de l’éducation, en vue d’assurer l’accompagnement et la prise en charge de la situation des élèves et leur état psychologique durant cette période. La ministre a, dans ce contexte, mis l’accent sur le rôle que doivent jouer les conseillers d’orientation pédagogique. Elle prône, à cet effet, la création d’espaces interactifs avec les élèves pour la prise en charge de leurs préoccupations et les aider ainsi à surpasser cette situation.

La première responsable du secteur a relevé la nécessité d’une bonne préparation et le suivi des élèves, en particulier pendant la période des examens.

Mme Benghabrit a, auparavant, affirmé que toutes les mesures ont été prises, notamment au niveau pédagogique, par l’adaptation des emplois du temps et la révision des progressions, pour mieux réguler les programmes d’enseignement en fonction du temps perdu. Pour ce faire, des cours de soutien seront dispensés par des enseignants dans les établissements scolaires pour rattraper le retard découlant de la grève.

Mieux encore, le ministère a mis à la disposition des élèves la plateforme didactique de l’ONEFD, qui contient un nombre considérable de cours, d’exercices et leurs corrigés. Ce mode d’apprentissage, faut-il le souligner, attire de plus en plus d'élèves des différents paliers scolaires.

La rencontre s'est, également, articulée autour de la préévaluation de l’application des directives de la tutelle au sujet de la réintégration des enseignants licenciés suite à la grève illimitée. A ce sujet, le ministère de l’Education nationale a instruit tous les directeurs de l’éducation à l’effet de faciliter la réintégration de tous les enseignants grévistes dont la radiation ne leur a pas encore été notifiée, y compris les enseignants grévistes ayant déposé leurs recours, après notification de leur radiation. Selon le ministère, plus de 7.213 enseignants grévistes ont rejoint leurs postes de travail jusqu’a mardi dernier. L’inspecteur général au ministère de l'Education nationale, M. Nedjadi Messeguem, a, par ailleurs, indiqué qu’un total de 154 enseignants grévistes sur les 580 enregistrés dans la wilaya de Blida ont rejoint, hier, leurs postes de travail après avoir déposé leur demande de réintégration. « Sur les 580 enseignants grévistes qui ont été destinataires d'une notification de radiation par le contrôleur financier, 154 ont repris jusqu'à hier le travail après avoir déposé une demande de réintégration», a indiqué le responsable.

Il a, de ce fait, tenu à préciser qu’aucun enseignant gréviste ne sera radié, à condition de déposer une demande de réintégration, appelant, au passage, les enseignants qui n’ont pas encore déposé leur demande à le faire dans les plus brefs délais. La ministre de l’Education nationale devait rencontrer les membres du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) pour relancer le dialogue et la négociation autour des revendications des enseignants. Selon le coordonnateur national du CNAPESTE, M. Salim Oualha, cette rencontre sera mise à profit pour débattre des «revendications soulevées, à leur tête l'exécution du PV national signé le 19 mai 2015». Dans ce cadre, le syndicat revendique la prise en charge de certains cas relatifs aux postes en voie de disparition (enseignants des écoles primaires et enseignants techniques de l'enseignement secondaire et laborantins) tout en assurant leur formation jusqu'à la prise en charge totale de ces cas.

Il s'agit également, selon le même responsable, de l'installation officielle des structures de la médecine du travail, de formule de logement au profit des enseignants, de calcul des années d'étude aux Ecoles normales supérieures dans le parcours professionnel et dans sa retraite, de l'inventaire des biens des œuvres sociales, du droit à la prime d'excellence et à celle du Sud, calculées sur la base de l'actuelle grille des salaires.

Pour rappel, le CNAPESTE avait décidé, au terme de sa session extraordinaire tenue mardi dernier, de mettre fin à la grève illimitée entamée par les enseignants depuis le 30 janvier dernier.

Kamélia Hadjib

-------------------///////////////////////

Les conséquences de la grève évaluées

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a appelé hier à Alger à une évaluation «objective et sans complaisance» des effets négatifs de la grève des enseignants à laquelle a appelé le CNAPESTE.

Elle a insisté sur le fait que cette évaluation «doit s’éloigner des préoccupations de chapelles pour ne laisser place qu’à la responsabilité que chacun doit assumer dans l’intérêt de l’Ecole et de toute composante humaine». «La situation dans nos établissements, ceux concernés par la grève, n’est pas des plus satisfaisantes», a fait observer la ministre, ajoutant que «le défi de rattraper les retards enregistrés, même si ces retards ne sont pas importants, partout où les grèves ont eu lieu, et répondre aux préoccupations des élèves et de leurs parents, n’est pas des plus aisés». Pour elle, «relever sans complaisance, avec responsabilité et sans conditionnalité reste la seule voie vers le rétablissement d’un enseignement dont l’objectif est celui de la qualité en direction de tous nos élèves», en appelant à ce que «cette préoccupation soit le moteur de nos échanges, dialogue et concertation aujourd’hui», rappelant que «les élèves sont les principales victimes et perdants du mouvement de grève». «C’est pour cette raison que j’affirme qu’il n’y a pas de vainqueur, il n’y a que des perdants, à savoir les élèves et leurs parents, et la réforme de notre école qui subit encore une atteinte à un de ses fondements, un volume d’enseignement à la mesure des exigences pédagogiques définies», a-t-elle expliqué.

Mme Benghabrit a précisé que le ministère, «en marquant tout son respect à la démarche des enseignants grévistes qui ont cru sincèrement en la justesse de ce mouvement de grève, ne peut passer sous silence certaines dérives».

Elle a expliqué qu’elle est «engagée pour une gouvernance éducative et pédagogique pertinente et une politique de gestion administrative et institutionnelle transparente». «Près de 4 ans après, et après toutes les évaluations, l’élaboration d’un programme ciblé d’amélioration pédagogique, de numérisation du secteur, permettra un meilleur suivi et contrôle de la gestion des situations socio-professionnelles de nos fonctionnaires et de la gestion de la scolarité de élèves», a-t-elle souligné. Elle a indiqué que les éléments d’une refondation de l’Ecole, «comme pensée dans la réforme du Président de la République, sont prêts». «A vous de choisir maintenant de contribuer sincèrement à l’avancée nécessaire ou de ne pas participer à l’émergence d’une véritable communauté éducative où la compétence, la bienveillance, le partage, la justice et l’inclusion, la confiance et la redevabilité sont nos repères dans une démarche tout à la fois citoyenne et institutionnelle», a indiqué Mme Benghebrit. Pour la ministre, «la formation palliera les déficits enregistrés en matière d’éthique et de morale professionnelle ainsi que la connaissance des règlements et des lois régissant les relations à l’intérieur de l’institution scolaire et au sein de la République». «Nous avons présentement à gérer une situation post-traumatique où chacun a besoin d’accompagnement», a-t-elle conclu. (APS)