Les représentants des Associations des Parents d’Elèves invités de notre Forum : « trop tôt pour revendiquer le report des dates Des examens »

Les représentants des associations des Parents d’élèves se réuniront mercredi prochain avec la ministre de l’éducation Nationale.

Les représentants des Associations des parents d’élèves (ANPE et FNPE) ont annoncé, hier, au Forum d’El Moudjahid, que le retard des cours (22 jours) enregistré en raison du mouvement de débrayage du CNAPESTE, peut être rattrapé. Et qu’il est trop tôt pour revendiquer le report des dates des examens officiels. Comme ils ont dénoncé les chaînes de télévision qui diffusent les images de mineurs sans l’accord de leurs parents.

C’est peut être la première fois que Mme Djamila Khiar, présidente de la Fédération nationale des parents d’élèves (FNPE), et Ahmed Khaled, président de l’Association nationale des parents d’élèves co-animent une conférence de presse ensemble.

C’est aussi la première fois que l’on voit les représentants des associations des parents d’élèves faire cause commune. Il faut dire que le retard des cours enregistré en raison de la grève du CNAPESTE, qui a duré presque 3 mois dans certaines wilayas, à l’image de Bejaia, interpelle toute la famille éducative. Et c’est le Centre de Presse d’El Moudjahid, qui a été choisi comme tribune pour lancer un message de sérénité, et dire que le département de Benghebrit a mis en place des mécanismes pour pallier un retard estimé à 22 jours, le plus élevé enregistré dans la wilaya de Bejaia. Pour les deux conférenciers, c’est faisable, il suffit d’un peu de bonne foi de la part des enseignants, et de la volonté du côté des élèves. Pour atteindre cet objectif, les parents doivent accompagner leurs enfants, notamment les élèves des classes d’examen. Les établissements scolaires seront ouverts les journées de samedi et mardi après-midi. La première semaine des vacances de printemps sera consacrée aux cours de rattrapage. Les enseignants suppléants, qui ont été recrutés pour remplacer les grévistes, resteront dans les établissements scolaires pour accompagner les élèves. Le Centre national d’enseignement à distance (CNEG) a mis une plateforme, où l’élève peut disposer d’un compte et d’un code, à travers lequel il peut poser des questions à des professeurs mobilisés, jusqu’ à minuit, a cet effet. A la question de savoir si les représentants des associations des parents d’élèves comptent revendiquer le report des dates des examens officiels, nos invités estiment qu’il est encore tôt pour le faire. D’ailleurs, les deux conférenciers, qui ont participé samedi dernier à une réunion avec la ministre de l’Education nationale, ont souligné qu’ils ont reçu toute l’assurance, que l’évaluation de l’exécution du programme scolaire se fera d’une manière hebdomadaire et que les questions porteront sur les cours administrés. La présidente de la Fédération nationale des parents d’élèves, qui affirme avoir proposé au syndicat la médiation avec la tutelle, regrette que celui-ci utilise les enfants comme otage pour des revendications, qui, selon elle, ne sont pas d’ordre socioprofessionnel. Elle regrette que ce syndicat use et abuse d’un droit constitutionnel, au détriment du droit des enfants à l’enseignement. Elle a, par ailleurs, dénoncé dans son intervention les chaînes de télévision privées qui ont enfreint la loi en diffusant les images d’élèves (mineurs) sortis dans la rue, victimes de manipulations, selon ses propres dires. Devant cette situation, elle a indiqué que la Fédération compte saisir le ministère de la Justice et l’Autorité de régulation de l’audio- visuel pour que des mesures soient prises à leur encontre.

A ce propos, elle trouve scandaleuses ces images d’enfants brandissant des cartes sur lesquelles on pouvait lire «Dégage». Pour sa part, Ahmed Khaled trouve anormal que 13 syndicats activent dans le secteur de l’éducation. A cet effet, il réitère son appel, celui de hisser l’éducation nationale au rang de secteur souverain pour mettre fin à cette anarchie, surtout que la journée du 4 avril a été choisie pour une grève nationale.

Nora Chergui