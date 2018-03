Décalage du match USMH - JSK à samedi : Refus harrachi

La direction de l’USMH, sous la voix du vice-président du directoire, Djaâfar Bouslimani, a opposé un niet catégorique suite à la décision du directoire de la LFP de décaler la rencontre USMH-JSK, comptant pour la 22e journée du championnat, initialement programmée pour ce vendredi (9 mars), au samedi (10 mars). Cette décision, qui a été prise par la FAF, fait suite à la programmation pour demain, mardi, du match JSK-USMB, comptant pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie, au stade du 5-Juillet à 16h. Cela, afin de permettre à la JSK de bénéficier d’un jour supplémentaire de récupération. Pour les Harrachis, il n’est pas question d’accepter ce changement de date du match. A ce propos, Bouslimani a déclaré, samedi, juste après avoir pris connaissance de ladite décision : «L’USMH est l’équipe qui reçoit. C’est à nous d’accepter ou non le décalage en question décidé par les instances. Il faut prendre en compte le programme de préparation établi par notre staff technique. On ne change pas de date d’un match comme on change de chemise. Ceux qui s’occupent de la programmation doivent prendre en compte cet aspect. Ils doivent maîtriser le volet technique pour savoir comment l’entraineur prépare son plan de travail, en fonction de la date du match.» Il poursuit en soulignant : «Il n’est pas question pour nous d’accepter ce changement. On ne veut surtout pas perturber notre équipe qui prépare assidument la rencontre face à la JSK, qui est très importante pour l’USMH, qui lutte pour le maintien. On est en droit de vouloir maintenir le match à ce vendredi, du moment que nous sommes l’équipe qui reçoit.» Bouslimani ne s’arrête pas là et argumente son intervention en expliquant : «Il y a quelques jours seulement, l’USMA avait refusé de décaler d’une journée son match derby contre le MCA, qui, pourtant, venait de jouer une rencontre de coupe d’Afrique. Donc, on est en droit nous aussi d’être entendus et d’avoir le OK par rapport à notre doléance. Pas de deux poids deux mesures. Les choses sont très claires. El Harrach ne doit plus être considéré comme le parant pauvre du championnat, on décide comme bon leur semble lorsqu’il s’agit de l’USMH. On a eu à jouer trois matches en une seule semaine lors de la phase aller et on a absolument rien contesté. Donc, pour nous, pas question de jouer samedi, on jouera vendredi. C’est clair, net et précis». Voilà encore, une autre affaire qui s’ajoute sur le bureau de la FAF, qui n’en fini pas avec ces histoires, faute de rigueur et d’intransigeance en termes de respect de la réglementation en vigueur et dans le traitement des affaires.

M.-A. A.