Dans la lucarne : La coupe est pleine

On avait pensé que les choses allaient s’améliorer dans notre football et que la raison allait être consacrée dans notre «jeu à onze». Ce n’étais en fait qu’un leurre. Car, on est en train de voir de visu que chaque acteur ne cherche qu’à imposer ses points de vue et surtout à n’accorder aucun crédit à ceux qui gèrent notre football. Lorsque la confiance n’est plus de mise, ce ne serait plus facile de se faire entendre à ce niveau. Tout le monde sait qu’à partir des quarts de finale de la coupe d’Algérie, ceux qui gèrent cette compétition ont rendu publique un règlement stipulant qu’à partir de ce tour, il est imposé aux équipes participantes n’ayant pas un stade dont la capacité d’accueil dépasse les 20.000 places de jouer dans un autre stade. Il est vrai que personne n’est contre ce règlement. C'est-à-dire que jusque-là, aucune équipe concernée par ce tour de la coupe d’Algérie n’avait émis la moindre opposition ou du moins montré une quelconque opposition suite à ce règlement touchant la coupe d’Algérie. On avait donc fait avec cette nouvelle règlementation. Il est exact que lors de l’opération du tirage au sort, le club premier tiré recevra chez lui. Jusque-là, il n’y avait aucune anicroche. La JSK s’était qualifiée contre la formation du championnat Amateur (groupe centre) : le CRBDar El Beïda (1à0). Par conséquent, elle connaissait son adversaire des quarts de finale qui était l’USMBlida. Cette rencontre devait se jouer normalement au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Dans tous les esprits, ce stade pouvait contenir plus de 20.000 spectateurs. Voilà que la commission de la coupe d’Algérie avait programmé cette joute, entre la JSK et l’USMBlida, au stade du 5-Juillet à partir de 16h. Les dirigeants de la JSK n’ont pas accepté cette programmation estimant que leur stade rempli les conditions exigées par ladite commission. Ce qui n’est pas le cas de celle-ci qui avance le chiffre de plus de 14.000 places seulement. Pour en avoir le cœur net, on avait dépêché une nouvelle commission au stade de Tizi-Ouzou. Les dirigeants de la JSK avaient affirmé que la rencontre des quarts de finale entre la JSK et l’USMBlida se jouera au stade du 1er-Novembre comme prévu dans un premier temps. Les responsables de l’USMB, à leur tête Alime, les supporters sont hors d’eux et crient à la «hogra». Ils ont même décidé de boycotter cette rencontre si celle-ci est domiciliée à Tizi-Ouzou. Les blidéens avaient motivé leur position par le fait que ce stade ne dépasse pas les 15.000 spectateurs, comme l’avait mentionné la commission d’homologation des terrains qui avait fait son travail en début de saison. La commission avait fini par mettre en veilleuse sa décision attendant le retour du président de la FAF, Zetchi. En fin de compte, samedi matin, elle décide de programmer cette rencontre, la dernière des quarts de finale de la coupe d’Algérie, puisqu’on connaît les trois équipes qualifiées aux demi-finales (MCA, CRZaouia et l’USMBA), ce mardi au stade du 5-Juillet, à partir de 16h. Si cette décision avait ravi les blidéens en vantant les mérites de Zetchi, qui a été, selon eux, juste avec eux, ce n’est pas le cas des canaris. Suite au conclave qu’ils avaient organisé, ils estiment qu’ils étaient lésés et par conséquent, ils ne vont pas jouer ce mardi. Leur nouveau président a même affirmé, à une chaîne de sport privée, qu’il va délocaliser ce match en Tunisie. Les choses se sont compliquées à vue d’œil. Ce match aura-t-il lieu comme programmé par la FAF ? La question reste posée. On est en face d’un bras de fer autour d’une programmation et surtout un match de coupe d’Algérie. Pourquoi veut-on faire «monter la sauce» ? A quels desseins ? Mystère et boule de gomme.

Hamid Gharbi