Affaire JSK - USMB : Mellel s’entête, Alime satisfait la FAF intransigeante

Le bras de fer se poursuit entre le président de la JSK, Chérif Mellal, et la fédération algérienne de football, à propos du lieu de domiciliation du match des quarts de finale de la coupe d’Algérie face à l’USMB.

Le premier responsable de la JSK a fait savoir que la direction du club refuse catégoriquement de jouer face à l’USMB le mardi 6 mars à 16h au stade du 5-Juillet. «La JSK a été tirée en premier et il est de son droit d’accueillir la rencontre au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, surtout que nous avons prouvé, par qui de droit, que sa capacité d’accueil dépasse les 20.000 places comme exigé par la commission d’organisation de la coupe d’Algérie à partir des quarts de finale. On a chamboulé la préparation de notre équipe avec toute cette histoire. C’est à nous de décider du lieu de la rencontre et même sa date.

On propose que notre rencontre face à Blida soit ajournée au 21 ou 22 mars, qui est une date creuse. On demande aussi une contre-expertise dirigée par la FAF pour vérifier, encore une fois, la capacité d’accueil de notre stade. On a rien contre nos amis Blidéens, on défend uniquement les intérêts de la JSK. Notre équipe prépare plutôt le match de championnat face à l’USMH. Parce que, c’est clair pour nous, il n’est pas question d’accepter la décision de nous faire jouer face à l’USMB ce mardi au stade du 5-Juillet. C’est une question de principe, ni plus ni moins», a fait savoir, samedi, Cherif Mellal, en conférence de presse. Ce que ne sait pas Cherif Mellal, c’est que la JSK avait le choix de choisir où recevoir l’USMB, si elle l’avait fait 24h après le tirage au sort des quarts de final, sachant que dans le dossier d’engagement du club en début de saison, il a été mentionné noir sur blanc que la capacité d’accueil du stade du 1er-Novembre est de 14.600 places. A défaut, il revenait à la commission d’organisation de la coupe d’Algérie de la FAF de le faire. Puisque la JSK ne l’a pas fait, il était donc dans le droit de l’instance fédérale de prendre la décision qui s’impose.

Le problème est qu’au départ, on a opté pour le 5-Juillet. Ensuite, on a reprogrammé le match au stade du 1er-Novembre pour ensuite revenir à la première décision suite au refus des Blidéens et à l’intervention du président de la FAF, pour mettre un terme à cet épisode regrettable. Le président blidéen, Alime Chouaïb, s’est dit, pour sa part, satisfait de la décision de la FAF, qui est plus juste, si l’on se réfère à la réglementation. Tout était clair dès le départ à vrai dire. Il fallait juste se référer à la règlementation régissant ladite compétition. Ni plus ni moins. Hélas, certains continuent à agir et à bomber le torse par ignorance… On a l’impression que les responsables de clubs agissent comme bon leur semble et veulent dicter leur loi, ne se souciant point de l’autorité de la fédération algérienne de football, qui ne doit laisser personne piétiner ses prérogatives. La FAF doit faire respecter ses décisions par les clubs, en veillant à ce que la règlementation et la loi soient au dessus de tous et de tout chantage. Selon nos informations, elle ne reviendra pas sur sa décision de faire jouer le match demain au stade du 5-Juillet à 16h. A chacun de prendre ses responsabilités, a laissé entendre Kheireddine Zetchi, selon une source aux faits des affaires de la fédération. La raison finira-t-elle par l’emporter par rapport aux uns et aux autres ? D’autant plus qu’il ne s’agit que d’une partie de football, qui devait plutôt être une fête de football ! On n’est pas sorti de l’auberge…

Mohamed-Amine Azzouz