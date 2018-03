Fédération algérienne handisport : mettre fin à la tension

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a déclaré, hier à Guelma, que son département est en constante communication avec les parties concernées, pour «mettre fin à la tension» que connaît actuellement la Fédération algérienne handisport.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration et de la baptisation de la nouvelle maison de jeunes du centre de Guelma, du nom de Mohamed Haghag, dans le cadre d’une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a qualifié de «désolante», la situation qui prévaut au sein de la Fédération algérienne handisport.

Il a affirmé, à ce propos, que son département œuvre son relâche, avec le président de cette instance et les membres du bureau fédéral et tous les athlètes de cette catégorie, à trouver les solutions nécessaires. Le ministre, qui a émis le vœu de voir les efforts du ministère se solder par l’organisation prochainement d’une assemblée générale qui se déroulera dans de bonnes conditions, dans un «esprit de fraternité et de solidarité» entre toutes les parties activant dans le domaine du handisport, a rappelé les contributions de cette catégorie de sportifs qui a honoré les couleurs nationales dans divers évènements, dont les jeux Paralympiques et le championnat du monde, en raflant plusieurs médailles et titres. S’agissant de la date de la tenue de l’assemblée générale de la Fédération algérienne du football (FAF), le ministre a indiqué qu’«aucun retard n’est à signaler à ce sujet, d’autant que la FAF a toutes les prérogatives pour organiser son AG, et ce jusqu’à la fin du mois d’avril prochain».

Le ministre a par ailleurs affirmé que les travaux de réalisation des grands stades de football avancent en vue de procéder à leur réception, «avant fin 2018», précisant que les services techniques de son département œuvrent en constante coordination avec les wilayas de Tizi Ouzou, d’Oran et d’Alger, pour permettre l’ouverture de ces infrastructures sportives dans les «délais impartis».

La wilaya de Guelma a bénéficié de 238 opérations de réalisation d’infrastructures sportives et de jeunes, au titre des 3 programmes quinquennaux du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour un budget global de 6 milliards de dinars, ce qui a donné lieu, a ajouté le ministre, à un «bond qualitatif» en la matière dans cette wilaya. (APS)