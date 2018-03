CPA : le Crédit islamique avant fin 2018

«Le crédit populaire algérien «CPA» lancera à partir de décembre 2018, le crédit hallal conforme à la charia». C’est ce qu’a annoncé, hier son directeur général, M. Omar Boudiab.

Ce dernier qui s’est exprimé en marge de la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle agence de CPA au niveau de la commune d'Ouled Fayet, tenue en présence du président de l'association des banques et des établissements financiers (ABEF), M. Boualem Djebbar, a indiqué qu’une équipe spécialisée se penche actuellement sur le dossier relatif au crédit islamique pour le finaliser et le mettre à la disposition des clients avant la fin 2018.

«Cette nouvelle fenêtre proposera des produits financiers islamiques permettant aux clients désireux de bénéficier de ce type de prestations de trouver une réponse à leur demande», a fait savoir M. Boudiab, précisant que le CPA ne cesse de multiplier ses offres pour répondre aux attentes de sa clientèle. Il a dans ce contexte indiqué que le CPA, qui occupe actuellement le troisième rang du point de vue national, s’est lancé dans un processus de renforcement de son réseau qui, selon lui, permettra à la banque de s’appuyer progressivement sur un réseau d’agences en nombre suffisant et bien implantée à travers l’ensemble du territoire national.

«Cette démarche vise notamment le rapprochement de la banque du citoyen», expliquera le DG du CPA, tout en évoquant le programme de développement de cette banque qui ambitionne de doubler le nombre de ses agences à l’horizon 2022.

Selon M. Boudiab, le développement du réseau d'agences constitue un axe prioritaire du plan stratégique du CPA, compte tenu des possibilités qu’il apporte à la politique d’inclusion financière inscrite dans le programme du gouvernement.

«Notre banque souscrit à cette stratégie par des efforts importants en élargissant son réseau a travers le territoire national et en centrant ses actions sur le développement de son offre commerciale et l'amélioration de la qualité du Service a la clientèle « a-t-il souligné, précisant que le CPA compte 144 agences et s’est fixé pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire national. Il a, dans le sillage, annoncé l'ouverture au titre de l’année 2018 de 20 nouvelles agences qui viendront renforcer les autres déjà existantes. M. Boudiab a, dans son intervention, fait état de la modernisation des anciennes agences du CPA visant l’amélioration des conditions d’accueil de la clientèle ainsi que les conditions de travail du personnel de la Banque.

Kamélia Hadjib