Le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens : « mettre fin à l’anarchie des gardes assurées »

S’exprimant hier à l’émission «Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, il a fait savoir qu’à la faveur de ce nouveau texte de loi, la profession évoluera vers de nouvelles missions et services, et le pharmacien reprendra son rôle de professionnel de la santé.

« Nous avons proposé, en collaboration avec les autorités, des articles qui ont été intégrés au projet de loi sur la santé», appuie-t-il.

Selon lui, «le rôle du pharmacien sera centré sur le médicament mais aussi sur le patient. À l’avenir, les pharmaciens pourront proposer des actes thérapeutiques rémunérés aux malades», a-t-il précisé. En effet, l’intervenant a tenu à mettre en exergue la place qu’occupe le pharmacien en sa qualité d’acteur incontournable dans l’équipe de soins.

Il a de ce fait plaidé pour l’implication du pharmacien dans la prise en charge des malades, ce qui devrait, selon lui, engendrer à la fois une meilleure prise en charge de ces derniers et des économies d’échelle pour les dépenses de santé, notamment pour les caisses de sécurité sociale. «Nous militons pour une pharmacie qui soigne, pas une pharmacie qui marchande», appuie encore le Dr Benbahmed. «Bien qu’il y ait un aspect indéniablement commercial par la remise du médicament, il est fondamental d’aller vers des réformes qui mettent le malade au centre des préoccupations de la pharmacie», préconise-t-il.

L’hôte de la radio a, d’ailleurs, expliqué que ces réformes sont devenues «une tendance mondiale» qui a commencé en Amérique du Nord, puis s’est élargie à l’Europe, et maintenant, sur orientation et recommandation de l’OMS, à la plupart des pays dans la région MENA (Middle East and North Africa). «Le malade a accès au médecin traitant tous les 3 mois, alors que le pharmacien est disponible et peut être consulté sans rendez-vous», assure-t-il avant de justifier l’élargissement des missions des pharmacies d’officine par «des problématiques d’observance des malades qui ne finissent pas leur traitement, d’autres qui le prennent mal, des personnes âgées polymédiquées qui ont 3 à 4 pathologies et qui nécessitent une prise en charge thérapeutique par le pharmacien».

«Le pharmacien, dans le monde, sera de moins en moins rémunéré par une marge (celle du médicament). Il sera rémunéré, en grande partie, sur son acte pharmaceutique, à travers la prise en charge du malade», affirme M. Benbahmed, qui confirme avoir travaillé avec la Sécurité sociale sur «une éventuelle rémunération» de ces actes thérapeutiques.

Des applications Smartphone pour trouver la pharmacie de garde



En réponse a une question relative «à la garde de nuit des pharmacies» qui «n’est pas régulièrement» assurée, malgré l’adoption du décret de 2014, le Dr Benbahmed affirme qu’il y a une différence d’application de cet arrêté. «Il faut savoir que l’assurance des gardes c’est une très vieille pratique, qui a été toujours très bien organisée jusqu’aux années 90, période de la décennie noire où il y a eu une désorganisation complète de la profession», a-t-il justifié.

Pour que ce système soit rigoureusement appliqué, il a révélé que l’administration va passer de la pédagogie à la sanction des récalcitrants. «Désormais, ceux qui n’assureront pas leurs gardes seront sanctionnés, tout comme ceux qui ouvrent pendant la garde des autres », a-t-il averti. Aussi, le spécialiste a rappelé la mise en place d’un système GPS a travers des applications sur Smartphone qui permettront aux citoyens d’identifier facilement les pharmacies de garde proches de leur lieu d’habitation.

Par ailleurs, le Dr Benbahmed assure que l’Algérie est à l’abri des médicaments contrefaits qui entrent par la voie «officielle». Il dira que l'approvisionnement des pharmacies est assuré par les grossistes répartiteurs. Et par conséquent, ce circuit garantit l'absence d'infiltration de médicaments contrefaits. «L’Agence nationale de production pharmaceutique soumet systématiquement tous les médicaments à des analyses et à des contrôles rigoureux supervisés», a conclu le praticien.

Sarah A. Benali Cherif