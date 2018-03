Protocole d’accord entre la CNAS et le CNRC : Synergie des efforts pour une prestation optimisée

Un protocole d’accord a été signé, hier, entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), et le Centre national du registre du commerce (CNRC), visant la promotion et l’amélioration du service public des deux institutions. Le document a été signé par les deux responsables de ces deux institutions, respectivement le DG de la CNAS, M. Hassan Tidjani Haddam, et celui du CNRC, M. Mohamed Slimani, lors d’une cérémonie organisée au Centre familial de la CNAS à Ben Aknoun, à Alger. En vertu de ce protocole, la CNAS met à la disposition du CNRC les données sur les employés des entreprises commerciales affiliées à son régime, ainsi que les statistiques des employés et effectifs. Pour sa part, le CNRC met à la disposition de la CNAS la base de données relative aux inscriptions au registre du commerce, à savoir, les immatriculations, les modifications et radiations, les données relatives aux états financiers des personnes morales ainsi que les informations disponibles susceptibles de faciliter les missions de la Caisse. S’exprimant à cette occasion, le directeur général de la CNAS a indiqué que ce protocole d’accord, qui s’ajoute à plusieurs accords précédemment signés par la CNAS avec diverses institutions publiques, vise à établir un lien d’information sécurisé avec le CNRC, basé sur l’échange électronique de documents. Ce qui est à même de constituer «un terrain fertile» devant permettre à la CNAS de contrôler efficacement le respect de la législation en vigueur par les employeurs. «Les deux institutions publiques conviennent à travers ce protocole d’accord d’instaurer un circuit d’échange d’informations pour la mise à la disposition des données et informations gérées par leurs services respectifs», a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, le document signé définit le cadre général de collaboration entre les deux organismes au moyen de procédés techniques, et ce, dans le but d’améliorer la qualité du service public. Il expliquera également que la collaboration s’organise autour de la transmission de données et informations liées aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce. Pour sa part, le directeur général du Centre national du registre du commerce, M. Mohamed Slimani, a indiqué que le CNRC et la CNAS ont décidé, à travers cet accord, de conjuguer leurs efforts pour mettre en place une plateforme d’échange d’informations, avec comme objectif essentiel l’amélioration des prestations au profit des personnes assujetties. Il expliquera, dans le même ordre d’idée, que ce dispositif technique va permettre, en premier lieu, de confronter les informations relatives au registre du commerce, lors des opérations de déclaration d’activité ou de salariés, pour s’assurer de leur fiabilité concernant les entreprises commerciales. En second lieu, poursuit-il, le document signé permettra d’anticiper la procédure d’affiliation à la CNAS dès l’inscription au registre du commerce. «Cette initiative illustre, également, l’engagement des pouvoirs publics et les efforts déployés pour concrétiser le plan national de simplification des procédures administratives initié en 2015 par le Premier ministre, notamment par l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication, afin de créer une synergie et une interopérabilité entre les différents acteurs de l’administration algérienne. A rappeler que la CNAS a procédé au lancement d’une panoplie de services électroniques visant à améliorer et à moderniser le service public. Il s’agit, entre autres, de la télédétection, qui offre aux employeurs la possibilité d’effectuer les déclarations des cotisations de sécurité sociale à distance via le portail télédétection.

Il s’agit aussi du télépaiement mis à la disposition des employeurs, leur permettant de régler en ligne les cotisations de sécurité sociale déclarées via le portail de la télédétection. « EL-HANA » est un espace électronique disponible via le site web de la CNAS et l’application «Androïde», qui offre aux assurés sociaux la possibilité de consulter et de suivre, en temps réel, le traitement des dossiers de demandes de prestations.

Salima Ettouahria