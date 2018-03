Protection des données personnelles : Nouveau référent

Adopté en décembre dernier par le Conseil des ministres, le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel a pour objectif essentiel d’optimiser la protection des données personnelles contre tous ceux qui tentent d’exploiter les technologies pour l’atteinte à la vie privée des gens. Ce texte, élaboré par les services du ministère de la Justice et qui a été transmis à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale, pour examen, devra «accompagner le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières, dans des secteurs de plus en plus nombreux du service public». Il s’agit d’un texte qui est à même de «réguler la protection des personnes physiques, lors du traitement de leurs données à caractère personnel». Le projet de loi énonce, notamment, à ce titre, «l’exclusion des données à usage privé exclusif du traitement en l’objet, la nécessité de l’accord de la personne concernée, lors du traitement de ses données personnelles, sauf dans des situations d’obligations légales, essentiellement judiciaires, l’institution d’une protection renforcée pour la protection des données personnelles de l’enfant et l’institution d’une Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, placée auprès du Président de la République». Cette haute institution sera composée de magistrats, de personnalités nationales et de représentants de nombreux ministères et du Parlement dans ses deux chambres. L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel — qui doit soumettre un rapport annuel au Président de la République — a pour mission de veiller à ce que le traitement des données personnelles soit «conforme aux dispositions de la loi». L’autorité nationale veille également à ce que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication «n’entraîne aucun danger pour les personnes, les libertés publiques et la vie privée». Selon les dispositions du projet de loi, de lourdes sanctions sont prévues à l’encontre de ceux qui manipulent des données personnelles, avec une possibilité de doubler la peine en cas de récidive. Ces sanctions peuvent aller d’une amende estimée entre 20.000 et 500.000 dinars jusqu’à des peines de prison allant de 6 mois à 5 ans. Fort de pas moins de 76 articles, le texte vise à protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes, et à préserver leurs droits, leur réputation et leur honneur, dans un contexte marqué par une rapide évolution des technologies de l’information qui pourrait éventuellement avoir un impact et des effets sur la vie privée des gens en cas de mauvais usage. Le projet de texte énonce, dans ce cadre, les principes à respecter, lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles et des règles d’utilisation de ces données, ainsi que les droits des personnes concernées par la collecte des données. Aussi, le texte définit les obligations de la personne responsable du traitement de ces données, en soulignant, notamment que les données personnelles doivent être protégées contre toute perte, dommage, publication et accès non autorisés.



Le projet de loi soumis prochainement à l’APN



Le projet de loi — qui a été récemment soumis à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale, pour examen — souligne l’inadmissibilité du transfert de données personnelles vers un pays étranger, avec des exceptions à ce principe, notamment si ce pays étranger garantit un niveau suffisant de protection de la vie Libertés spéciales et droits des personnes.

Il traite également de la question relative aux informations personnelles concernant l’identité de la personne responsable du traitement, l’objectif du traitement, et le droit de connaître, de corriger et d’objecter à ses propres données.

L’article 2 de ce projet de loi souligne, notamment que les données personnelles, quelle qu’en soit l’origine ou la forme, doivent être traitées dans le respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques, en veillant à ne pas porter atteinte aux droits, à l’honneur et à la réputation des personnes.

À noter, également, que les articles numérotés de 17 à 21 de ce projet de loi apportent toutes les explications et éclairages nécessaires sur les conditions et modalités d’autorisations ou de refus de traitement des données sensibles. Les dix articles suivants — de l’article 21 à l’article 31 — traitent des modalités inhérentes à la mise en place future de l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à sa composante et ses missions. Ainsi, et selon les dispositions de l’article 23, par exemple, cette Autorité nationale est composée, notamment de trois personnalités choisies par le Président de la République. Cette haute institution comprend également trois juges proposés par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les juges de la Cour suprême et du Conseil d’État, ainsi qu’un membre de chaque chambre du Parlement choisi par le président de chaque chambre après consultation des présidents des groupes parlementaires. Il comprendra également des représentants du Conseil national des droits de l’homme et des ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Justice, de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Le droit à l’information, celui relatif à l’accès aux données personnelles et les droits de rectification, d’objection figurent, notamment, parmi les points traités dans ce projet de texte, au niveau du chapitre I. Il est évoqué également le droit d’empêcher toute exploration directe des données. Le projet de texte consacre par ailleurs pas moins de vingt articles aux sanctions pouvant aller à des peines d’emprisonnement de cinq ans. À noter, enfin, que toutes les dispositions de ce texte — qui tendent, il faut le dire, à assurer une protection optimale des données personnelles — seront détaillées, à la faveur de l’audition prochaine, au niveau de l’APN, d’experts juridiques et d’experts en TIC, lesquels devraient s’exprimer sur ce projet de loi. Il sera question ensuite de la préparation du rapport préliminaire y afférent, avant la présentation du projet de loi pour un débat général attendu au niveau de l’APN. Soraya Guemmouri