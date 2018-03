Loi de règlement budgétaire 2015 : L’impact de l’exécution des dépenses publiques

La commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la nation a tenu, hier, une réunion dans le cadre de l'examen du texte portant règlement budgétaire 2015, durant laquelle elle a écouté un exposé exhaustif sur ce texte, présenté par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Lors de la réunion présidée par

M. Ahmed Ouraghi, président de la commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, le ministre des Finances a évoqué les principaux indicateurs de l'impact de l'exécution des dépenses publiques sur plusieurs secteurs, la politique sociale de l'État et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, a précisé le communiqué.

M. Raouya a abordé également les principales normes d'encadrement macroéconomique et budgétaire de la loi de finances de 2015, ainsi que ses résultats et sa mise en œuvre, outre les dépenses de fonctionnement et d'équipement, et les résultats de l'application des opérations relatives au Trésor. La réunion du Conseil de la nation s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'un rapport préliminaire relatif au texte portant règlement budgétaire 2015, en prévision de sa présentation ultérieure lors d'une séance plénière. (APS)