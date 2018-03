Conseil des ministres arabes de l’Intérieur sous l’égide du Président Bouteflika : Pour une action sécuritaire commune

Le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane, a salué l’attention accordée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la réussite de la 35e session, mercredi et jeudi prochains à Alger, considérant que «le placement de cet évènement sous son égide témoigne de l’intérêt qu’il porte à l’action arabe commune».«Le placement de cette session sous l’égide du Président Bouteflika témoigne de l’intérêt qu’il porte à l’action arabe commune, notamment en matière de sécurité au regard de la conjoncture prévalant dans le monde arabe et des problématiques dans plusieurs régions du monde», a indiqué M. Koumane au terme d’une audience accordée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Le SG du CMAI a valorisé, dans ce sillage, les efforts de l’ensemble des institutions algériennes pour la réussite des travaux de cette session qui verra la participation de ministres de l’Intérieur et de représentants de 20 Etats arabes. Les menaces qui planent sur la sécurité dans le monde arabe et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre l’immigration illégale sont les thèmes majeurs inscrits à l’ordre du jour de cette session, organisée au Centre international de Conférences (CIC), Abdelatif Rahal. Par ailleurs, cette session sera une opportunité pour réaffirmer la détermination de l’Algérie à aller de l’avant pour la réactivation de l’action sécuritaire interarabe et faire connaître son expérience pionnière et les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, outre la proposition de solutions qualitatives et pratiques aux plans arabe et régional.



Les menaces sécuritaires à l’ordre du jour



Les menaces sécuritaires sur le Monde arabe et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et contre l’immigration illégale sont les thèmes majeurs inscrits à l’ordre du jour. Les ministres arabes de l’Intérieur auront, au cours de cette réunion, à se pencher sur plusieurs dossiers liés à la coopération sécuritaire interarabe face aux menaces qui pèsent sur les pays arabes, y compris le terrorisme international et ses dangereux démembrements, ainsi que le crime transnational, l’extrémisme violent, les nouvelles menaces en matière de cyber-terrorisme et de cybercriminalité, le phénomène de l’immigration illégale et autres fléaux menaçant les sociétés et les Etats arabes. Cette session sera sanctionnée par plusieurs décisions et recommandations à même de contribuer à l’unification des visions arabes concernant les différentes questions sécuritaires. En prévision de cette 35e session, plusieurs visites ont été effectuées en Algérie par le secrétaire général du CMAI, M. Koumane, dont la dernière en décembre dernier, au cours desquelles il a évoqué avec M. Bedoui le rôle actif du Conseil à la lumière des défis sécuritaire de l’heure dans les Etats arabes. Depuis sa création en 1982, l’Algérie a toujours été présente aux sessions du CMAI et a abrité la 32e session en mars 2015 et avant la 17e session en janvier 2000, ce qui démontre son attachement à la pérennité de ses sessions. Le CMAI a pour mission de développer et consolider la coopération interarabe et la conjugaison des efforts en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Pour la réalisation de tels objectifs, le CMAI s’emploie à tracer la politiques générale visant à promouvoir l’action interarabe et adopter les plans sécuritaires communs, outre la mise en place d’instances et d’organes nécessaires à la réalisation de ses objectifs et de commissions ad hoc et le recours à des experts et des consultants pour formuler des propositions et des recommandations. Il approuve également les plans d’action annuels présentés par le secrétariat général et œuvre au soutien aux organes de sécurité arabe aux moyens limités et à la consolidation des moyens de coopération avec les instances internationales concernées par sa compétence. Le CMAI dispose de plusieurs organes dont le secrétariat général, dont le siège est à Tunis, et qui constitue l’organe exécutif technique et administratif. Il a agi conformément au statut et au règlement du Conseil. Il existe cinq bureaux spécialisées relevant de la compétence du secrétariat général à savoir le bureau arabe de lutte contre la criminalité ; le bureau arabe des questions liées aux stupéfiants ; le bureau arabe de la protection civile ; le bureau arabe de l’information sécuritaire et le bureau arabe de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme. Le Conseil compte également l’Académie arabe Nayef des sciences sécuritaires dont le siège est à Ryadh et qui œuvre à l’enrichissement de la recherche en matière d’études et de recherches sur le terrain relatives à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les sciences policières.



Prévention de la criminalité



Le Conseil dispose aussi de cellules de communication chargées de la coordination entre les Etats arabes, le secrétariat général et ses bureaux et organes. Parmi les réalisations du CMAI, figurent notamment la mise en place de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme et la conclusion de plusieurs conventions à l’image de la convention arabe de lutte contre le terrorisme et la convention arabe de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En 2002, il a approuvé le statut type arabe de lutte contre le terrorisme. En matière de la lutte contre les stupéfiants, le CMAI a pu mettre en place une stratégie arabe de lutte contre l’utilisation illicite des stupéfiants et des produits psychotropes en 1986, outre le plan d’information arabe unifié de lutte contre les stupéfiants en 1994 et d’autres réalisations en matière de circulation routière et de protection civile. La Tunisie, rappelle-t-on, avait abrité la 34e session du CMAI en avril 2017 au cours de laquelle plusieurs dossiers ont été examinés, dont la mise en place d’une stratégie unifiée pour la protection des jeunes contre l’extrémisme. Lors de cette session, le ministre de l’Intérieur avait présenté l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme à travers des approches inclusives portant sur des thèmes sécuritaires, économiques et sociales.

La session sera précédée par une réunion préparatoire dont les travaux débuteront aujourd’hui, sous la présidence conjointe du SG du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun et le SG du CMAI avec la participation des représentants des ministres de l’Intérieur pour «étudier les points inscrits à l’ordre du jour et élaborer les projets de résolutions à soumettre au Conseil».