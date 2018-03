Soudan : Le mouvement rebelle annonce la cessation des hostilités

Le Mouvement populaire de libération du Soudan, Secteur nord (SPLM-N), a annoncé, samedi, l'arrêt des combats internes, proposant une réconciliation pour mettre fin à la division au sein du mouvement rebelle. «Les combats internes entre les deux factions du mouvement ne profiteront à aucune partie», a déclaré Malik Agar, leader du mouvement, qui a déclaré «une cessation interne complète des hostilités entre les forces du mouvement dans toutes les zones du Nil Bleu». Le SPLM-N s'est récemment fragmenté en deux factions rivales, l'une dirigée par Malik Agar dans la région du Nil Bleu, l'autre par Abdel-Aziz al-Hilu dans la région du Kordofan du Sud. Les deux factions sont entrées dans des confrontations armées à plusieurs reprises, dont la dernière a eu lieu en février dernier. Malik Agar a ordonné à ses forces de cesser toutes les hostilités, sauf pour l'auto-défense.

«Nous devons nous engager dans un programme de réconciliation et d'unité pour unifier le mouvement et transmettre son leadership à une nouvelle génération qui travaille pour l'unité du Soudan», a-t-il déclaré. Le secteur du SPLM-N combat le gouvernement de Khartoum dans les régions du Kordofan du Sud et du Nil bleu depuis 2011.