Iran : Les conditions de négociation du programme de missiles

Un haut responsable militaire iranien a indiqué, samedi, à Téhéran, que son pays ne négociera pas son programme de missiles tant que l'Europe et les Etats-Unis n'auront pas détruit leurs armes et missiles nucléaires. «Ce que disent les Américains, par désespoir, sur la mise en œuvre de restrictions sur les capacités de l'Iran en matière de missiles n'est qu'un rêve qu'ils ne concrétiseront jamais», a déclaré samedi le chef d'état-major adjoint des forces armées, le brigadier général Massoud Jazayeri. Les préoccupations des Etats-Unis concernant la puissance nucléaire iranienne résultent de «leurs échecs et de leurs défaites dans la région», a dit M. Jazayeri. Par ailleurs, le développement des capacités de l'Iran en matière de défense a placé les Etats-Unis dans une position plus faible, a-t-il dit, exhortant les forces américaines à quitter la région. «La condition préalable à des pourparlers sur le programme de missiles iranien est le démantèlement des armes nucléaires et des missiles à longue portée américains et européens», a dit M. Jazayeri.

Dans le droit fil des pressions américaines, l'Europe a accentué les pressions qu'elle fait peser sur l'Iran pour engager des négociations sur le développement du programme de missiles du pays. L'Iran a réitéré que ses forces militaires vont continuer à renforcer leurs capacités en matière de défense et leur puissance de dissuasion. Par ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que l'Iran n'autorise aucune ingérence dans ses affaires intérieures ou dans ses politiques en matière de défense, en particulier dans son programme de missiles.