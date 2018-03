Combats dans la Ghouta orientale (Syrie) : L’ultime bataille ?

Les troupes régulières syriennes ont nettement progressé dans des secteurs périphériques du fief rebelle situé dans la Ghouta orientale, mais font toujours face à la résistance des rebelles, rapporte le quotidien syrien El Watan.

Après 15 jours de bombardements, l’armée syrienne n'a jamais caché son intention de reconquérir ce dernier bastion situé aux portes de Damas, où quelque 400.000 civils assiégés depuis 2013 vivent une grave crise humanitaire. Les combats au sol se sont intensifiés ces derniers jours, et les forces syriennes progressant dans l'enclave rebelle, malgré la trêve quotidienne de cinq heures décrétée par Moscou et qui est entrée en vigueur mardi. A la faveur de cette percée, l’armée contrôle désormais 10% de l'enclave rebelle, des secteurs situés dans l'est et le sud-est du fief des insurgés.

«Dans l'est de l'enclave, il y a des combats entre les forces régulières et Jaïch al-Islam», un des principaux groupes terroristes de la Ghouta, selon des témoignages.

L'initiative de Moscou a permis de faire baisser en intensité les bombardements sur l'enclave. Mais ces raids et les tirs d'artillerie n'ont toutefois pas disparu, en particulier en dehors des heures de «trêve». Hier, des centaines d'habitants, femmes et enfants, ont pris la route pour fuir les bombardements sur la localité de Beit Sawa, selon un correspondant de l'AFP. Dans les hôpitaux, les mêmes drames sont filmés au quotidien par les médias. Selon un bilan hospitalier, les raids de samedi ont tué 18 civils, dont trois enfants. Le président français, Emmanuel Macron, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont de nouveau exprimé, samedi soir, leur «grave préoccupation» face à la situation dans la Ghouta orientale. Les deux hommes ont souligné leur «pleine détermination à faire appliquer par le régime syrien et ses alliés» une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie.

Adoptée fin février, cette résolution est restée sans effet. Selon le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Soussane, cité par l'agence officielle Sana, «les terroristes goûteront à la défaite prochainement dans la Ghouta, comme ils l'ont connue à Alep».

La Syrie est ravagée depuis 2011 par une guerre de plus en plus complexe qui a tué plus de 340.000 personnes. Grandement fragilisé, le régime d'Assad est parvenu à reprendre la main grâce à l'appui militaire de la Russie. Après avoir multiplié les victoires face aux rebelles et aux terroristes, Damas contrôle désormais plus de la moitié du territoire, et reste déterminé à reconquérir l'intégralité du pays.

