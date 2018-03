Service universel de la Poste : Réunion du groupe de travail à Alger

L'Algérie abritera, à partir d’aujourd’hui la deuxième réunion du Groupe de travail arabe «Régulation et Service Universel de la Poste», relevant de la Ligue arabe, pour la période 2017-2020, a indiqué un communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Présidée par l'Algérie, en coordination avec le secrétariat général de la Ligue arabe, la réunion s'inscrit dans le cadre des recommandations issues de la réunion de la commission arabe permanente de la Poste, tenue à Charm El Cheikh (Egypte) fin 2017, notamment celles relatives à l'examen par le groupe de travail arabe en charge de la régulation et du service universel, des législations y afférentes, des exigences du commerce électronique interarabe, des bonnes pratiques et du rôle des services postaux, a précisé la même source. La rencontre intervient en parallèle à l'adoption récente par l'Assemblée populaire nationale (APN) du projet de loi relatif au commerce électronique qui prévoit plusieurs dispositions visant la sécurisation du commerce électronique et la définition des engagements des fournisseurs et des opérateurs électroniques dont Algérie Poste et les banques, indique-t-on de même source. La réunion sera l'occasion de «réaffirmer l'engagement de l'Algérie vis-à-vis des démarches de la Ligue arabe visant la réalisation des objectifs fixés par le Conseil des ministres arabe des Télécommunications et de l'Information, y compris la coordination et la conjugaison des efforts des pays membres du conseil pour l'établissement d'une coopération étroite en matière de création et de développement des prestations postales, des réseaux et des services postaux d'appui, ainsi que les moyens techniques et la recherche scientifique», a ajouté le communiqué. Elle permettra également «la mise en place d'une stratégie arabe pour le développement du secteur de la Poste, l'unification des législations, des systèmes et de la terminologie, outre l'uniformisation des normes techniques et la sécurisation des intérêts des pays arabes au sein des organisations internationales dans le domaine de la Poste, des Télécommunications et du Numérique, conclut le communiqué. (APS)