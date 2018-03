MDN : Plusieurs terroristes éliminés d’autres arrêtés

Les opérations de la lutte antiterroriste menées par l’ANP en février dernier ont donné lieu à l’élimination et l’arrestation de plusieurs terroristes dans de nombreuses wilayas.

Selon un décompte, un terroriste a été éliminé à Jijel de deux autres ont été arrêtés alors que d’autres opérations à Batna et Skikda ont visé 17 éléments de soutien aux groupes terroristes. L’on compte aussi la reddition de 5 terroristes dans la wilaya de Tamanrasset.

Ces opérations témoignent de la poursuite des efforts de l’Armée nationale populaire en vue de maintenir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national.

Ces résultats s’inscrivent en droite ligne de la détermination de l'ANP à mettre en échec toute tentative d'atteinte à la sécurité et à la stabilité.

Le décompte des opérations de lutte antiterroriste fait aussi état de la saisie de lots importants d’armes et de munitions alors que 69 casemates ont été découvertes et détruites dans plusieurs régions du pays. On compte aussi la destruction de nombreuses caches et d’abris contenant des armes et des ateliers de confection d’explosifs et de bombes artisanales.

Ainsi, une quinzaine de fusils mitrailleuses de type Kalachnikov, deux mitrailleuse lourdes de calibre 14,5 mm, une mitrailleuse de type RPK, un lance roquette RPG7 muni de sept chargeurs, six roquettes de calibre 106 mm et cinq roquettes 122 mm ont été récupérés.

Les saisies d’armes portent également sur deux fusils de chasse, huit armes à feu, un fusil mitrailleuse de type FM avec deux bandes de munitions, trois fusils à lunette, un fusil à répétition, 17 bombes de confection artisanales et 24 grenades. A propos des munitions, les saisies concernent 3280 balles de différents calibres, 200 capsules pour explosifs, des dizaines de chargeurs, 117 obus de calibre 73 mm, 13 détonateurs de bombes.

Il est à noter que lors des trois premiers jours de mars, le bilan des opérations antiterroristes indique l’arrestation, grâce à l’exploitation de renseignements, de trois terroristes à Batna alors qu’un autre s’est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni.

S.A.M



Bordj Badji Mokhtar

Découverte d’une cache contenant des munitions



Lors d'une patrouille de reconnaissance près de la bande frontalière Sud à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 2 mars 2018, une cache contenant une quantité de munition s'élevant à 280 balles de calibre 23 mm», précise le communiqué. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté, lors de différentes opérations menées à Tamanrasset, In Salah et In-Guezzam (6e Région militaire), trente-trois contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, huit groupes électrogènes, neuf marteaux-piqueurs et deux détecteurs de métaux», note la même source. Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a intercepté, à Ouargla (4e Région militaire), trois contrebandiers et saisi deux véhicules utilitaires et 733 unités de différentes boissons». (APS)