Restauration de la vieille ville d’Annaba : Les bureaux d’étude associés

Une exposition consacrée à la restauration de la vieille ville d’Annaba, ex-place d’Arme, a été organisée hier au théâtre régional Azzedine-Medjoubi.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a visité l’exposition réalisée par les diplômés de l’Institut de l’ingénierie architecturale de l’université Badji Mokhtar et qui retient plus d’une cinquantaine de sites que renferme la vieille ville devant faire l’objet d’une opération de réhabilitation.

Le ministre dit avoir apprécié le travail effectué et évoque même la nécessité d’une banque de données préalable à la restauration de ce patrimoine. Il s’est félicité de l’initiative de création de plans qui serviront à la réhabilitation citant l’octroi depuis deux mois de 22 agréments à des bureaux d’étude spécialisés dans la restauration. D’autres seront créés avant la fin du mois.

L’Algérie est un atelier à ciel ouvert dans le domaine de la restauration des vestiges archéologiques et historiques, a souligné le ministre qui a présidé en présence des walis d’Annaba, Mohamed Salamani et d’El Tarf, Mohamed Belkateb, une cérémonie de remise de distinction aux trois majors de promotion de l’Institut.

B. Guetmi