Fonds de garantie des collectivités locales : Financement à hauteur de 2% de la fiscalité locale

Le taux de participation des wilayas et des communes au Fonds de garantie des collectivités locales a été fixé à 2 % pour l’année 2018, en vertu de deux arrêtés interministériels publiés dans le dernier numéro du Journal officiel. Ces deux arrêtés ont été élaborés conjointement par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et le ministère des Finances.

Concernant les wilayas, «le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya», tandis que pour les communes, ce taux «s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul, notifiée par les services des impôts de wilaya», précise-t-on. Pour rappel, la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales a été créée en vertu du décret exécutif N° 14-116 du 24 mars 2014 qui a également fixé ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Dans les deux arrêtés sus-cités, il est indiqué que le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2018. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya. A rappeler que ce Fonds est géré par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, qui a été créée en mars 2014. Cette caisse est aussi chargée de mettre en place une solidarité intercollectivités locales à travers la mobilisation et la répartition des moyens financiers et de la garantie des impositions fiscales ayant donné la constatation de moins-values fiscales par rapport au montant des prévisions de ces impositions. Dans le cadre de ses missions, la Caisse nationale de solidarité et de garantie des collectivités locales est tenue de verser au profit des collectivités locales, sur le Fonds de solidarité, une dotation globale de fonctionnement de 60% et une dotation globale d’équipement et d’investissement de 40%.

Salima Ettouahria