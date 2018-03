Grand Angle : Tous responsables

En 2015, à l’issue de la signature à Bamako de l’Accord pour la paix et la réconciliation, obtenu à Alger, à l’issue de plusieurs mois d’un dialogue inclusif, les Maliens ont légitimement cru que le plus dur était désormais derrière. D’autant que les signataires s’engageaient devant la communauté internationale et la médiation conduite par l’Algérie à mettre en œuvre les dispositions ratifiées dans l’Accord pour un retour progressif à une situation normale. Pourtant près de trois ans après, la situation est loin d’avancer au rythme souhaité. Le retard enregistré dans la mise en œuvre de l’Accord témoigne de la difficulté des acteurs maliens à tourner la page et entamer une nouvelle. Pis l'insécurité dans ce pays «continue à se développer et gagne de façon progressive le centre du pays», affirme un rapport intermédiaire de l'ONU en précisant que «plusieurs signataires de l'accord politique de 2015 reconnaissent perdre de leurs pouvoirs». Un constat auquel vient s’ajouter la préoccupation exprimée par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Elle a ainsi fait part du non respect par certains groupes armés des dispositions établies par la Commission technique de sécurité. Et plus grave encore, un développement de groupes armés non-signataires de l’Accord est relevé. Ce qui ne manquera pas de compliquer une situation sécuritaire déjà des plus précaires. Face à ces développements, il est pourtant difficile de croire que les Maliens souhaitent voire l’insécurité et l’instabilité se poursuivre indéfiniment. Dès lors se pose la question de savoir qui est responsable de cette situation ? Selon un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat et cité par l’AFP, le groupe d'experts «juge que toutes les parties sont responsables des retards actuels» à l'application de l'accord. Ainsi gouvernement et mouvements politico-armés maliens sont mis sur le même pied d’égalité. Pourtant tous devraient être mus par une seule préoccupation, celle de contribuer à l’instauration de la paix et la stabilité, seules à mêmes de permettre au Mali et aux Maliens, notamment ceux du Nord, de renouer avec le développement attendu comme le laissait présager la signature de l’Accord de paix. Ce dénouement n’est pas impossible, d’autant que nombreux sont ceux qui estiment qu'à ce stade, «le processus n'est pas bloqué à un point où aucune avancée ne pourrait plus être réalisée». La balle est dans le camp des Maliens. A eux incombe la responsabilité du devenir de leur pays.

Nadia K.