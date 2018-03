Course à l’armement : à « deux minutes » du cataclysme ?

Le monde se crispe. L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été avancée de 30 secondes à deux minutes avant minuit en raison surtout d'un risque accru de conflit nucléaire mondial et de «l'imprévisibilité» du président américain Donald Trump. L'aiguille de l'horloge du Bulletin of Atomic Scientists n'avait pas été aussi proche de minuit depuis 1953, en pleine Guerre froide quand les Etats-Unis et l'Union Soviétique testaient la bombe à hydrogène. «Pour sûr, l'année 2017 a été périlleuse et chaotique... avec des déclarations irresponsables dans le domaine nucléaire qui ont enflammé des situations déjà dangereuses», a indiqué Rachel Bronson, présidente et éditrice du Bulletin of the Atomic Scientists qui ajuste chaque année l'heure de cette horloge symbolique. En ce début 2018, le cadran s’affole et la question de l’arsenal nucléaire et des armes «invincibles» occupent le centre des préoccupations. Après les déclarations de Washington de vouloir se doter de nouvelles armes nucléaires de faible puissance en réponse notamment au réarmement de la Russie, selon la nouvelle «Posture nucléaire « publiée récemment par le Pentagone, ces nouvelles armes, font craindre aux experts une relance de la prolifération et un risque plus élevé de conflit nucléaire. La réponse de Moscou ne s’est pas fait attendre. Jeudi, Vladimir Poutine a vanté les nouvelles armes «invincibles», hypersoniques ou sous-marines, développées par la Russie face aux nouvelles menaces posées par les États-Unis. Un effet d’annonce assimilé à une relance de la course aux armements avec Washington et qui représente «une réponse à l'expansion des capacités nucléaires des Etats Unis», selon des experts en matière de défense. La situation mondiale est aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'en 2010, date de la publication de son dernier examen du dispositif nucléaire. Le Pentagone cite dans ce document, dont une version préliminaire avait fuité en février dans la presse, les menaces émanant de la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran. Mais ce qui inquiète Washington, c'est surtout le «retour déterminé de Moscou à la concurrence entre grandes puissances», comme le souligne le ministre américain de la Défense Jim Mattis dans la préface du document de 75 pages. Selon Washington, la Russie est en train de moderniser un arsenal de 2.000 armes nucléaires tactiques, menaçant les pays européens à ses frontières et contournant ses obligations selon le traité de désarmement New Start qui ne comptabilise que les armes stratégiques servant de fondement à la doctrine de la dissuasion. Mais pour Moscou, le déploiement du bouclier antimissile américain à ses portes a fini par agacer. Le souhait américain contenu dans la nouvelle stratégie de défense du président Trump de développement d'un nouveau type d'arme nucléaire d'une puissance assez faible, a relancé non pas le débat mais la course vers l’armement. Face à ce climat délétère, le Kremlin a démenti vouloir se lancer dans une nouvelle «course aux armements» avec les Etats-Unis. En détaillant longuement dans son discours annuel devant le Parlement les capacités technologiques des missiles mis au point par la Russie, Vladimir Poutine a surtout fait craindre une nouvelle escalade rappelant la Guerre froide, dans le contexte des séries de sanctions économiques prises par Washington contre Moscou et de l'expulsion de diplomates russes du territoire américain. Alors simple démonstration de force, à deux semaines des élections présidentielles en Russie, ou réelle volonté de se prémunir contre une proximité de plus en plus menaçante des forces de l’Otan de l’espace vital russe ? En tout les cas, le temps ne ment pas. Depuis sa création en 1947, l'horloge de l'apocalypse a été ajustée 20 fois, de minuit moins deux minutes en 1953 à minuit moins 17 minutes en 1991, à la fin de la Guerre froide. En 2017, l'aiguille avait déjà été avancée de trente secondes à minuit moins deux minutes et trente secondes, les scientifiques invoquant notamment la rhétorique et les actions de Donald Trump. En 2015, l'horloge avait été reculée de deux minutes, à 23h57, et laissée inchangée en 2016. Les scientifiques avaient alors cité comme facteurs encourageants l'accord sur le nucléaire iranien…hélas, remis en cause par Trump. M. T.