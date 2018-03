Afrique - états-Unis : La tournée de Rex Tillerson portera sur la sécurité

La visite de travail du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Éthiopie, prévue la semaine prochaine, sera axée sur des échanges de points de vue sur la paix et la sécurité, le terrorisme et le renforcement de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique sur la démocratie et le développement, selon l’Agence officielle éthiopienne de presse (ENA).

Le département d'Etat américain a annoncé, jeudi, que l'Ethiopie sera l'un des cinq pays africains que M. Tillerson visitera lors de sa première visite de travail sur le continent, du 6 au 13 mars. La visite de travail de M. Tillerson en Ethiopie «a pour but de discuter des aspects de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et sur l'ensemble du continent, et de la lutte contre le terrorisme», rapporte ENA. Trouver des moyens pour renforcer davantage la coopération entre les Etats-Unis et l'Afrique sur la démocratie et le développement devrait être un autre objectif de la visite du chef de la diplomatie américaine, ajoute-t-on. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Gebeyehu, avait exprimé il y a deux semaines, lors de sa visite aux Etats-Unis, la détermination de son pays à renforcer le partenariat avec les Etats-Unis dans différents domaines. «L'Ethiopie et les Etats-Unis ont réitéré leur engagement pour renforcer leur partenariat dans des domaines comme la promotion de la paix et la sécurité régionales, la lutte contre le terrorisme, le renforcement du développement, la démocratie et la protection des droits de l'homme», avait indiqué le ministre. Le département d'Etat américain avait annoncé que le premier voyage officiel de M. Tillerson en Afrique le conduira au Tchad, aux Djibouti, en Ethiopie, au Kenya et au Nigeria. M. Tillerson devrait rencontrer des responsables des cinq pays ainsi que la direction de la Commission de l'Union africaine, qui siège à Addis-Abeba, pour renforcer les partenariats avec le continent africain, selon le département d'Etat américain.

------------------////////////////////////

Présentation de la politique africaine

Le Département d'Etat américain a annoncé que le secrétaire d'Etat Rex Tillerson donnera un aperçu des relations qu'il souhaite avoir entre son pays et l'Afrique avant sa tournée prévue prochainement sur ce continent, la première depuis son arrivée en fonction. Il a précisé vendredi que M. Tillerson, qui «entend renforcer les liens avec les partenaires africains», détaillera cette politique à l'Université George Mason à Fairfax, près de Washington. Le chef de la diplomatie américaine se rendra du 6 au 13 mars en Ethiopie, à Djibouti, au Kenya, au Tchad et au Nigeria. Dans une téléconférence consacrée vendredi à cette tournée, de hauts responsables du Département d'Etat ont déclaré que celle-ci constituait «une retombée» et «une sorte de suivi» de la réunion qui avait vu M. Tillerson recevoir 37 homologues africains en novembre 2017 à Washington. Parlant de la position américaine envers l'Afrique, les responsables ont déclaré qu'elle allait «se fonder non seulement sur le développement économique et commercial, mais aussi sur le renforcement des institutions, la gouvernance et la sécurité, ainsi que sur les droits de l'Homme». Cette tournée survient quelques semaines après l'émoi suscité par des propos du président américain Donald Trump contre des pays africains ainsi qu'Haïti et le Salvador lors d'une discussion sur l'immigration avec des parlementaires américains. Parmi les réactions, l'Union africaine a qualifié les propos de M. Trump de «scandaleux et blessants».