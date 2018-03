Dans la lucarne : Une réglementation Très propice

Le football est quelque peu «carré» comme l’on dit, puisque les règlements et lois régissant les différentes compétitions sont généralement considérées comme sacrées, immuables, qu’on ne peut transgresser. C’est ainsi que si vous avez un effectif de 27 joueurs vous êtes presque contraints d’y puiser et choisir le joueur approprié pour remplacer un élément qui aura été suspendu ou sous le coup d’une blessure qui l’éloignera longtemps des terrains. Il est difficile, cependant, de trouver un joueur et de surcroît un gardien de but de «même valeur». C’est à ce niveau que les choses peuvent se compliquer du moment que la règlementation en vigueur ne peut pas favoriser une telle transaction. Ce qui met nos clubs dans une gêne qui reste inexplicable. Il est clair que dans les championnats européens, lorsqu’un gardien se blesse, il y a une possibilité de lui trouver un remplaçant pour «cause médicale», du fait qu’on ne peut agir autrement sachant que la période des transferts a été largement dépassée et donc difficile de le remplacer. Le club fanion ne peut trouver un gardien qui peut remplir les conditions et avoir un niveau similaire à celui qui s’était blessé. C’est vrai que chez nous, on vous rétorque que c’est une opération quasi-impossible du fait que la période des transferts durant le mercato d’hiver a été clôturée à la mi-janvier de l’année en cours. Si chez nous, ce n’est pas possible, en Espagne cela est permis et il s’agit même d’une réalité tangible, puisque le club de la Real Sociedad évoluant dans la Liga espagnole vient de ramener le gardien de l’Atlético Madrid, Miguel Angel Moya afin de remplacer l’Argentin, Rulli, qui s’est sérieusement blessé lors de la coupe de l’UEFA. Il faut dire qu’il s’agit d’un contre temps indépendant de la volonté des uns et des autres. «La Real Sociedad et l'Atlético Madrid se sont mis d'accord pour le transfert de Miguel Angel Moya, gardien de l'Atlético qui va rejoindre la Sociedad en tant que joker médical du portier argentin Geronimo Rulli, signant à Saint-Sébastien jusqu'en 2020, a annoncé le club basque. Il précise que Moya a déjà passé sa visite médicale et à même commencé à s’entraîner avec le club basque mercredi dernier, en faisant même ses débuts, jeudi passé, sur le terrain du Betis Séville pour la 26e journée du Championnat d'Espagne. Moya est transféré hors des habituelles fenêtres du mercato hivernal en vertu des règlements espagnols permettant de remplacer un gardien gravement blessé, ce qui est le cas de Rulli, victime d'une entorse au genou lors de l'élimination contre Salzbourg en 16es retour d'Europa League (2-1). L'expérimenté portier espagnol (33 ans) qui portait les couleurs de l'Atlético Madrid depuis son transfert en provenance de Getafe en 2014 peut faire l’affaire et apporter le plus attendu par les basques». Voilà qui clarifie la situation et montre la «souplesse» de la règlementation espagnole en matière des règlements régissant la compétition de ce pays. Face à la gravité d’une blessure, notamment celle d’un gardien de but qu’il n’est pas facile de remplacer localement, les responsables du football espagnol acceptent (du moins le législateur) le transfert d’un gardien même si la phase du mercato est largement dépassée. Les nôtres gagneraient à s’en inspirer de cette législation ibérique du fait que ce cas n’est pas prévu dans nos règlements

Hamid Gharbi