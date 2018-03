Formation : Une vingtaine d’arbitres et arbitres-assistants concernés

Une vingtaine d’arbitres et arbitres-assistants de la wilaya de Ghardaïa prennent part, vendredi, à un stage de perfectionnement, a appris l’APS du président de la ligue de football de wilaya. Initié par la ligue de football de la wilaya, en collaboration avec la fédération algérienne de football, ce stage de perfectionnement, dont l’encadrement est assuré par deux anciens arbitres internationaux (Miloud Haraz et Achour Madani), vise à évaluer et améliorer les connaissances des référés en matière de lois du jeu ainsi que leur aptitude physique, a précisé Youcef Azzouz. Au programme du stage de deux jours, qui s'inscrit dans la cadre de la stratégie de la FAF visant à une formation continue des arbitres, figure des tests physiques et des séances athlétiques organisés au stade de la fraternité de Ghardaia, ainsi que des analyses vidéo et des sujets techniques sur la lecture du jeu et du discernement, a expliqué M. Azzouz.