Compétitions Africaines interclubs : Les algériens fin prêts

Les représentants algériens dans les différentes compétitions continentales s’apprêtent à disputer leurs rencontres du second tour préliminaire.Ainsi, en coupe de la CAF, le Chabab de Belouizdad accueille la formation zambienne du FC Nkana, troisième de son championnat la saison écoulée. À noter que le championnat zambien qui s’est terminé au mois de janvier dernier n’a toujours pas repris. La rencontre aura lieu mardi à 17h00 au stade 20-Août (Alger). Le Tunisien Sadok Selmi qui sera assisté par ses deux compatriotes, Aymen Ismail et Hassen Abdelali, dirigera cette confrontation. La délégation zambienne est arrivée vendredi à Alger. L’autre club algérien engagé dans cette Coupe de la confédération, à savoir l’USMA, effectuera son entrée en lice mercredi à Kinshasa. Exempté du premier tour, les camarades de Zemmamouche seront confrontés à la formation de l’AS Maniema Union ; cette équipe occupe la première place du groupe Est du championnat de la RDC, après quatorze journées de compétition. La rencontre se jouera à 14h00 et sera arbitrée par un trio soudanais composé de Sabri Mohamed Fadul et de ses assistants, Mohamed Abdallah Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le départ de la délégation algérienne, avec à sa tête le nouveau directeur général du club, Abdelhakim Serrar, est prévu pour dimanche à bord d’un vol spécial. À noter que l’USMA s’est rendu vendredi à Biskra, pour son match de championnat

(0-1), à bord d’un vol spécial. Par ailleurs, en Ligue des champions, le Mouloudia d’Alger se rendra à Lagos pour croiser le fer avec l’équipe locale du MFM FC. Le match aura lieu mardi à 15h00 et sera dirigé par l’arbitre sénégalais, Malng Diedhiou, et ses deux juges adjoints de même nationalité, Djibril Camara et El Hadji Malik Samba.

L’adversaire du MCA pour ce tour occupe la modeste 10e place du classement du championnat du Nigéria, avec un retard de cinq points sur le leader Plateau FC, après dix journées. Les protégés du technicien français, Bernard Casoni, qui ont bénéficié d’une journée de récupération au lendemain de leur qualification pour les demi-finales de la coupe d’Algérie, vendredi face au MOB (2-0), s’envoleront pour la capitale nigériane, ce matin à bord d’un vol spécial. Dés leur arrivée à Lagos, ils effectueront une séance de décrassage et un entrainement léger sur le terrain principal, lundi, à la veille de match. Le doyen des clubs algériens pourra compter sur la nouvelle recrue du mercato hivernal, le Malien, Aliou Dieng, qualifié en fin de semaine seulement pour cette compétition Africaine. De son coté, l’ESS sera opposé au représentant ghanéen, Aduana Stars FC. Le match est programmé pour mercredi à 15h00, au stade Agyeman Badu de Dormaa Ahenkro. Cette confrontation sera dirigée par un trio d’arbitre ivoiriens composé de Denis Dembelee, assisté par Marius Donatien et Bi Valere Gouho. Les Sétifiens se sont rendus, hier au Ghana, au lendemain de leur victoire étriquée en championnat face au CSC (1-0). Un long périple attend les poulains de Benchikha qui devront passer par Casablanca pour arriver à Accra, avant de prendre un vol des lignes intérieures du pays pour rejoindre leur destination finale. À souligner que le championnat du Ghana, dont la dernière édition à été remportée par Aduana Stars FC, en est seulement à sa troisième journée. Cependant, l’adversaire de l’Entente qui a vu ses deux premières rencontres reportées n’a disputé qu’un seul match.

Rédha M.