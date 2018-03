Douanes : Fin du contrôle systématique des voyageurs

Dans le cadre de la mise en place des mesures de facilitation et d'allègement des procédures, notamment celles concernant les voyageurs, un décret exécutif publié le 14 février dernier au Journal officiel fixe les modalités d’exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l’administration des Douanes. Les voyageurs peuvent être contrôlé lors de l’accomplissement des formalités douanières à l’entrée ou la sortie du territoire national sur la base de l’analyse du risque établie à partir du système d’information des douanes.

Les autorités aspirent à une «transparence et une efficacité du contrôle douanier des voyageurs», «une circulation fluide des voyageurs et de leurs moyens de transport», mais aussi «une utilisation rationnelle de la ressource humaine affectée au contrôle».

Cette facilitation intervient en remplacement de l'ancienne procédure du contrôle systématique des voyageurs pour aboutir à un contrôle «plus ciblé».

En effet, le contrôle sélectif par les Douanes doit être basé sur le ciblage de voyageurs présentant un risque «par rapport à leurs identités, leurs objets, leurs effets personnels et leurs moyens de transport», précise le décret.

Par ailleurs, afin d’assurer efficacement le contrôle sélectif des voyageurs, l’administration des Douanes tiendra «une base de données des voyageurs contrevenant aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer», précise le décret exécutif.

L’article 2 stipule qu’il est entendu par système d’information des douanes, un ensemble organisé de logiciels, personnels, procédures et matériels permettant de traiter, de stocker et de diffuser des informations relatives à l’activité douanière. S’agissant de l’accès au système d’information des douanes, on apprend qu’il est accordé par l’administration des douanes à tout opérateur exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur et avec l’activité douanière en général.

Il est entendu par opérateur, toute personne physique ou morale exerçant, notamment, l’activité d’importation ou d’exportation de marchandises ; d’exploitant des entrepôts de douane et des dépôts temporaires ; d’auxiliaire au transport maritime ; du courrier international express. «Sont également considérés comme opérateur : les personnes habilitées à déclarer les marchandises en douane ; les banques et les établissements financiers», précise le document.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la levée de l’interdiction d’accès à l’information l’article 9 stipule quelle est possible dès lors que la situation de l’opérateur est régularisée au regard du motif ayant entraîné son interdiction. Aussi elle entraîne la levée d’interdiction de ses représentants légaux inscrits en cette qualité.

Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes ainsi que sa levée sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Sarah A. Benali Cherif