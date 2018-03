61e anniversaire de la mort de Ben M’hidi : « Le Sage de la Révolution et un exemple pour les jeunes »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré, hier à Ain M’lila (dans la wilaya d’Oum El Bouaghi), que le long métrage retraçant le parcours du martyr Larbi Ben M’hidi était en phase des dernières retouches.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture d’un séminaire intitulé «Mohamed-Larbi Ben M’hidi, parcours d’un leader», le ministre a affirmé que le «film cinématographique sur Larbi Ben M’hidi est actuellement en phase des dernières retouches et sera présenté prochainement, dans le cadre d’un planning devant être élaboré ciblant toutes les régions du pays».

La célébration du 61e anniversaire de la mort de Larbi Ben M’hidi constitue «un rendez-vous témoignant de la fidélité et la continuité pour la préservation de la nation», a considéré le ministre. Qualifiant le martyr Larbi Ben M’hidi de «le sage de la Révolution et un exemple pour les jeunes», le ministre a évoqué «le sourire immortel du martyr», affirmant que ce sourire serein capté par un photographe était «un défi pour ses tortionnaires».

Les travaux de ce séminaire ouvert en présence des autorités de la wilaya, des professeurs en histoire des universités d’Oum El Bouaghi et Batna et marqués par la présence de Mme Drifa Ben M’hidi, sœur du Chahid Larbi Ben M’hidi, ont été axés sur des interventions évoquant le rôle primordial du martyr Ben M’hidi durant la guerre de Libération nationale.

Dans ce sens, le Dr Toufik Benzerda, de l’université Mohamed- Larbi-Ben-M’hidi d’Oum El Bouaghi, s’est étalé sur les efforts déployés par le martyr pour approvisionner le maquis en armes et munitions. Il a indiqué dans son intervention intitulée «Mohamed Larbi Ben M’hidi à travers les rapports sécuritaires français» que ce martyr constituait «un homme insaisissable pour les généraux français et le génie militaire de la France coloniale». Le rôle de Larbi Ben M’hidi et sa stratégie œuvrant à assurer une large adhésion de la population au Front de libération nationale (FLN) ont été aussi évoqués par ce même spécialiste de l’histoire de l’Algérie.

Le ministre poursuivra sa visite par l’inspection du projet de réalisation d’un institut universitaire à Ain M’lila, avant d’inspecter le projet d’une forêt de distraction Bouzabine dans la même ville et de baptiser un groupe scolaire du nom du Chahid Messaoud Berakna.



Le dossier de restitution des crânes des résistants en bonne voie



Par ailleurs, le ministre a indiqué que la restitution des crânes des résistants algériens, conservés depuis près de deux siècles au musée de l’Homme de Paris (France), en vue de leur inhumation en Algérie, «était en bonne voie». Interrogé sur ce dossier, le ministre a rappelé qu’une commission technique chargée de la restitution des crânes est «à pied d’œuvre». «La commission a entamé son travail après la présentation par l’Algérie d’une demande officielle à la France concernant ce dossier», a-t-il ajouté. M. Zitouni a également répondu à une question relative à la récupération des archives de l’Algérie détenues en France, assurant qu’«il y a une volonté entre les deux parties pour étudier le dossier à travers des spécialistes dans le cadre d’une commission mixte».

Au douar Kouahi, le ministre s’est recueilli à la mémoire de Larbi Ben M’hidi en présence de la sœur du martyr, Drifa Ben M’hidi, des autorités locales civiles et militaires, des membres de la famille révolutionnaire et de nombreux citoyens. Il a également visité la maison familiale qui a vu naître, il y a 95 ans, le martyr. Au centre ville d’Ain M’lila (60 km à l’ouest d’Oum El Bouaghi), Tayeb Zitouni a inauguré une stèle commémorative à la mémoire de Larbi Ben M’hidi et rendu hommage au membre du Groupe des 22 historique, «architecte de la grève des huit jours» (la grève a été déclenchée le 28 janvier 1957 par les commerçants et travailleurs algériens, NDLR). In situ, le ministre des Moudjahidine a appelé à «la fidélité au message des Chouhada et des Moudjahidine, pour la préservation de la mémoire historique de l’Algérie». «Il nous appartient de s’inspirer des sacrifices des Chouhada et de la bravoure des Moudjahidine pour l’édification du présent et de l’avenir», a-t-il souligné. Dans la ville d’Ain M’lila, M. Zitouni prendra part à une rencontre sur le martyr Larbi Ben M’hidi, au cours de laquelle des conférences sur la vie et l’œuvre du martyr-symbole seront animées. Le ministre devra également visiter des structures relevant de son département. (APS)