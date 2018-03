Le commandant Si Lakhdar a eu un parcours héroïque : Vibrant hommage au chahid

Un vibrant hommage a été rendu, hier à Lakhdaria (ouest de Bouira), au héros de la Révolution nationale et de la Wilaya IV historique, le commandant Si Lakhdar, lors d’une cérémonie organisée par l’association nationale Machaâl El-Chahid en partenariat avec les Scouts musulmans algériens (SMA). Au cours de cette rencontre, tenue au centre du loisir scientifique de la ville de Lakhdaria (ex-Palestro), les participants, dont le commandant général des SMA, Mohammed Bouallag, ainsi que le président de l’association Machaâl El-Chahid, Mohamed Abbad, et le chercheur en histoire, Naâmer Ali, ont évoqué le parcours héroïque ainsi que les valeurs nobles du martyr Si Lakhdar, de son vrai nom Said Mokrani.

«Le commandant Si Lakhdar a préféré donner tout, dont sa chère âme, à sa patrie. Il restera toujours un symbole de lutte et de courage, dont nos futures générations doivent se souvenir encore et toujours de ses énormes sacrifices pour que l’Algérie soit libre, indépendante et stable, nous et nos jeunes devons préserver cet acquis», a souligné M. Bouallag dans une brève allocution. Pour sa part, le chercheur et historien Ali Naâmer a donné un aperçu sur l’héroïsme et le courage exemplaires du commandant Si Lakhdar, ainsi que sur l’origine du nom de la ville de Lakhdaria étroitement lié au nom de guerre du chahid Si Lakhdar. Selon les témoignages de ce chercheur mais aussi de quelques anciens moudjahidine de la région de Lakhdaria, le commandant Si Lakhdar, de son vrai nom Mokrani Saïd, est né à Guergour, petite ville située à l’ouest de la commune de Lakhdaria (ex-Palestro). Issu d’une famille pauvre, Si Lakhdar grandit dans cette région où il fit ses études dans l’unique école primaire existante et apprit par la même occasion le dur métier de maçon au centre professionnel de la ville. Très jeune, et dès le déclenchement de la lutte armée, il fut contacté par le Front de libération nationale, pour être chargé, début 1955, de l’organisation armée des maquis, dans la région de Palestro-Aïn Bessam, selon les témoignages du chercheur Naâmer. Très tôt, il devint le premier responsable politico-militaire au sein de l’Armée de libération nationale (ALN). Rejoint peu de temps après, à la fin du printemps 1955, par Ali Khodja qui venait de déserter les rangs de l’armée française, Si Lakhdar en fit un ami inséparable, un compagnon de lutte et un frère. Tous deux réussirent à mettre sur pied de puissants commandos, dont la valeur, la discipline, le courage avaient suscité l’admiration de l’ennemi lui-même et semé la panique au sein de ses troupes, a témoigné M. Naâmer. Désormais, en sa qualité de chef militaire de la Wilaya IV, et sous la direction clairvoyante de Si M’hamed, le commandant Si Lakhdar, a-t-il soutenu, «s’employa avec ardeur, sans jamais se lasser, à un vaste travail de formation, d’organisation et d’actions, dont l’objectif était la structuration et l’adaptation des structures de l’ALN en fonction de l’évolution de la lutte armée et l’intensification des actions militaires contre l’occupant». A travers les différentes zones montagneuses, près de Lakhdaria, Si Lakhdar faisait la démonstration de son génie de la guérilla, de son courage devenu légendaire, de son aptitude à s’adapter et à adapter les différentes tactiques de combat, ainsi que de son ascendant sur ses djounoud et les populations.

Ses qualités de meneur d’hommes, d’organisateur, donnant toujours, et en toutes occasions, le meilleur exemple, lui valurent d’être nommé en octobre 1956, peu après la mort au champ d’honneur du chahid Ali Khodja, à Fort-de-l’Eau, comme capitaine chef de la zone I de la Wilaya IV, comme il fut appelé début 1957 au Conseil de la wilaya en tant que commandant militaire adjoint au colonel Si M’hamed. Ainsi, au cours de cette période, chaque secteur était doté d’une section, chaque région d’une katiba et les zones de commando, pouvant se regrouper en bataillons forts de 400 à 500 djounoud, formés et équipés d’armes modernes, pour la plupart récupérées sur l’ennemi. Et partout, dans la Wilaya IV, de l’Ouarsenis à Palestro et de la Mitidja à Ksar El Boukhari, l’ALN, sous le commandement de Si Lakhdar, remportait des victoires retentissantes aux portes mêmes de la capitale, Alger. Après un repli de quelques kilomètres vers Ouled Zenim, avec leur commandant blessé, transporté par deux djoundis, celui-ci ne pouvant supporter la douleur, succomba à ses blessures et fut enterré sur les lieux du combat. Au douar Ouled Zenim, une stèle fut érigée en hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés, tombés au champ d’honneur pour que vive l’Algérie libre et indépendante. (APS)