AHD 54 : Renforcer les prérogatives des assemblées

Le président du parti AHD 54, Faouzi Rebaïne, a plaidé, hier à partir de Djelfa, pour le «renforcement» des prérogatives des assemblées locales élues, au titre des efforts de soutien des outils de développement et de relance de l’investissement. Dans une intervention lors d'une rencontre avec les militants de son parti, Rebaïne a soutenu que le règlement des problèmes des citoyens nécessite une décentralisation de la prise de décision, pour la rendre locale, car «chaque commune possède ses spécificités, qui ne sont connues que par ses seuls enfants, parmi ses élus», a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, appelé à accorder plus de prérogatives aux élus des communes désignés par les citoyens, qui a mis sa confiance en eux. Pour le président du parti AHD 54, le «P/APC n’a pas la capacité» de régler les problèmes des citoyens, et le problème reste toujours posé quant au rôle de ces assemblées», a-t-il observé. «Avec la marginalisation des compétences, il n’y aura ni investissement ni développement», a-t-il poursuivi, déplorant le fait que «l’Etat débourse de l’argent pour former des universitaires, dont le sort sera le chômage».

M. Rebaïne a entamé son discours par les grèves ayant secoué les secteurs de l’éducation nationale et de la santé, estimant que la situation nécessite «une nouvelle charte sociale parallèlement au renforcement de la confiance entre le citoyen, ses institutions et ses responsables». (APS)