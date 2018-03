Front national algérien : Consolider l’unité du pays

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati a souligné, hier à Ghardaïa, «l’importance de la consolidation de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale seul garant du développement de notre pays». S’exprimant en marge d’un regroupement régional organique avec les cadres du FNA des wilayas du sud du pays, organisé à la salle de cinéma M’Zab, M. Touati a indiqué que «la préservation et le renforcement de l’unité du peuple algérien demeurent désormais les seuls moyens susceptibles de parer aux dangers qui guettent notre pays». Il a, d’autre part, mis en garde contre les dangers engendrés par la mondialisation et l’expansion d’un capitalisme «féroce et anarchique» où la conjoncture nous impose, a-t-il ajouté, d’être vigilant et d’œuvrer à réduire les effets de cette mondialisation «qui génère davantage de pauvreté et de précarité en l’absence d’une économie forte et compétitive». «L’Algérie traverse une crise qui nécessite le renforcement de l’unité du peuple et la préservation de notre intégrité territoriale afin de maintenir notre souveraineté conformément aux sacrifices de nos glorieux chouhada», a-t-il conclu. (APS)