Mouvement El Islah : Certains rapports d'organisations étrangères sont loin de la réalité

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé, hier à Alger, que «les contenus des certains rapports d'organisations et d'instances étrangères sur l'Algérie sont loin de la réalité», affirmant le rejet de son parti à «toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie». Intervenant à l'ouverture de la session ordinaire du Bureau national du Mouvement, M. Ghouini a indiqué que son parti rejette toute ingérence, quel qu'en soit le prétexte, dans les affaires internes de l'Algérie de la part d'organisations et d'instances étrangères, à l'exception de ce qui est admis par les conventions et accords signés par l'Algérie».

Estimant que «le contenu des certains rapports d'organisations internationales sont loin de la réalité et ne servent de vérité, que ce qui arrange leurs agendas», M. Ghouini a fustigé «leur silence complet quand il s'agit de révéler la vérité dans d'autres régions du monde où les libertés sont confisquées et les droits spoliés au vu et au su du monde entier».

Par ailleurs, le président d'El Islah a réitéré l'appel de son mouvement à tous les partenaires politiques pour «contribuer au rétablissement de la confiance entre les différentes composantes de la scène politique algérienne, et à l'ouverture d'un nouveau dialogue politique, large et sérieux, afin de consolider l'édifice démocratique».

Il a ajouté que le dialogue politique est à même de «renforcer les institutions, unifier le front interne et consolider le rang national pour concrétiser le consensus national, gagner la bataille du développement global et contrecarrer les complots ourdis contre l'Algérie pour saper sa stabilité et sa sécurité et démanteler ses capacités». Soulignant l'importance du «dialogue sérieux et responsable qui fait appel au sens patriotique et place l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération», M. Ghouini a salué «les pas d'apaisement social entre le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) et le ministère de l'Education nationale en réponse aux orientations du Président de la République». Exhortant le gouvernement à «veiller à la réussite du dialogue avec les différents contestataires», le président d'El Islah a appelé les partis politiques, les syndicats et les associations à «transposer les débats politique, économique et social et les divergences de vues de l'espace non officiel aux institutions officielles, qui sont l'espace naturel du dialogue dans les véritables démocraties». Estimant que le dialogue civilisé implique la réunion de deux conditions, M. Ghouini a expliqué qu'il s'agit «de la part de l'Etat, de garantir la consécration de l'Etat de droit et des libertés et de la part de toutes les parties, accepter des concessions et des sacrifices», invitant les partenaires à «sortir de la sphère des tractations idéologiques et intérêts politiques pour reconstruire la confiance et aller vers un grand consensus national sous-tendu par une large base populaire». (APS)