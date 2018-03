Mouvement populaire algérien : Protéger le produit national

Le Mouvement populaire algérien (MPA) «est venu participer à l’édification de l’Algérie en travaillant avec tous les partenaires politiques actifs de la scène nationale», a affirmé hier à partir de Boumerdès, le président du parti, Amara Benyounès.

«Nous sommes venus participer à l’édification nationale, en travaillant avec tous les partenaires politiques actifs en vue de servir l’Algérie et tous les citoyens, sans distinctions aucune», a soutenu Benyounès dans son discours en direction des militants et élus de son parti, animé au Centre de loisirs scientifiques de Boumerdès.

Le chef de file du MPA a également souligné, outre l’enjeu sécuritaire, les enjeux économique et social, auxquels fait face le pays, plaidant, à propos des grèves, pour «un discours démocratique et des concertations permanentes et responsables, sans l’exclusion d’aucune partie».

Au volet économique, Amara Benyounès a appelé à des réformes «profondes», avec une «rationalisation» de la gestion en prenant en compte les spécificités et les intérêts de l’économie nationale qui, a-t-il dit, «fait face à un enjeu des plus difficiles», celui de «l’inertie», dont la poursuite conduira, selon son expression, à une «période de non-investissement». «L’Algérie n’a pas seulement un problème d’importation, mais aussi de productivité», a-t-il ajouté, car «nous ne produisons pas ce que nous consommons», a-t-il soutenu, plaidant pour une diversification de l’économie, par la garantie d’un climat propice à l’investissement. Il a également appelé à l’impérative protection du produit national, au même titre que du consommateur algérien, par la création d’un «équilibre entre la défense du produit national, du consommateur et des importateurs».

Le président du Mouvement populaire algérien a souligné, dans ce contexte, l’«impossibilité» d’édifier un Etat fort et une économie solide et prospère par «le socialisme, la gestion bureaucratique et la rente pétrolière», plaidant pour des réformes économiques profondes basées sur «le travail, un marché ouvert et la libre initiative».

Par ailleurs, M. Benyounès, qui a recommandé à toute personne voulant occuper le poste de Président de la République d’attendre le rendez-vous de la prochaine élection présidentielle, a annoncé que l’année 2018, sera pour son parti, l’année de «préparation de ce rendez-vous électoral crucial pour le pays». Aussi, a-t-il lancé un appel à toutes les formations politiques, au titre de ces préparatifs, en vue de présenter leurs programmes aux Algériens, à travers l’ouverture d’un dialogue démocratique élargi «loin de toute invective et menace». Au volet identitaire, le président du MPA a affirmé que les composantes de l’identité nationale (arabité, islamité, amazighité) sont en sécurité, en Algérie, après que la Constitution eut statué définitivement, à ce sujet, appelant les politiques à «relever le niveau» dans ce domaine. (APS)