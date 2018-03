Le chiffre du jour : Le nombre d’Africains bancarisés est estimé à 300 millions en 2017

L’Afrique est le deuxième marché bancaire à l’échelle mondiale, en matière de croissance et de rentabilité, après l’Amérique latine, selon une étude publiée le 28 février, par le cabinet américain d’audit et de conseil McKinsey. L’étude révèle que le nombre d’Africains bancarisés est passé de 170 millions en 2012, à près de 300 millions en 2017. Ce chiffre devrait atteindre 450 millions, dans les cinq prochaines années. Les revenus du secteur à l’échelle continentale devraient, quant à eux, passer de 86 milliards de dollars en 2017 à 129 milliards en 2022. «Entre 2012 et 2017, les revenus du secteur bancaire africain ont progressé à un taux annuel de 11% par an, à taux de change constant », a ajouté la même source.