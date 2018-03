Siemens : 1re multinationale en Algérie

Déjà en 1857, le fondateur du groupe, Werner Von Siemens, participait à l’installation du premier câble télégraphique en haute mer entre l’Europe et l’Afrique, plus précisément entre Cagliari et Annaba. À travers ses «solutions» pour l’industrie, l’énergie, les soins de santé et les infrastructures urbaines, l’entreprise s’investit dans le développement «durable» et entend ainsi incarner une valeur sûre pour ses clients et leur apporter des réponses aux questions essentielles de notre temps. Siemens Spa emploie aujourd’hui 308 collaborateurs. Au cours de l’exercice fiscal 2017 (clôturé le 30 septembre 2017), Siemens en Algérie a enregistré un chiffre d’affaires de 60 million d’euros. Quant au groupe international Siemens, celui-ci est présent dans 200 pays et possède une expérience de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. Il emploie plus de 377.000 personnes dans le monde. Au cours de l’exercice fiscal 2017 (clôturé le 30 septembre 2017), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,2 milliards d’euros.

S. A. M.