Habitat : Distribution de 1.530 logements à Oran

«Nous voulons réceptionner des cités, et non des dortoirs», a affirmé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, dans une déclaration à la presse, en marge d’une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires du programme de 1.129 formule Aadl, à Aïn El-Baïda.

À ce propos, il a indiqué que l’orientation principale de son département est de réceptionner des cités qui disposent des commodités et services nécessaires répondant aux besoins des habitants. «Nous avons commencé, aujourd’hui, par la visite des équipements publics avant les logements. Nous insistons encore une fois sur l’importance qui doit être accordée aux équipements publics, en particulier ceux du secteur de l’Éducation. Dans cette cité, il y a des écoles, des lycées, des CEM, et il y aura un stade de proximité et des bureaux de services de Sonelgaz, de SEOR et PTT», a-t-il déclaré. Dans le même registre, le responsable a invité habitants de ces nouvelles cités à s’organiser et à se structurer sous forme d’association afin de protéger les aires de jeux et les espaces verts, et faciliter le contact avec l’administration. Il a, par ailleurs, remercié le maître d’œuvre qui a accepté de réaliser un stade de proximité avec un gazon synthétique dans la nouvelle cité Aadl réceptionnée hier, exprimant son souhait de voir cette initiative reproduite par l’ensemble des promoteurs qui réalisent des projets publics. Le ministre a annoncé la levée du gel de nombreux projets, en précisant que le Président de la République suit de tout près tous les projets en cours, notamment ceux du secteur de l’Habitat. Dans cette même lignée, il a annoncé l’attribution d’un quota supplémentaire de 2.000 logements en location-vente. Les besoins restants seront pris en charge au fur et à mesure, jusqu’à la satisfaction des programmes inscrits. Le premier responsable du secteur de l’Habitat s’est dit satisfait de l’avancement des chantiers en cours, soulignant que son département et les exécutifs locaux au niveau des wilayas conjuguent leurs efforts pour mettre en œuvre le programme du chef de l’État portant réalisation de 1,6 million de logements avant la fin de 2019. Lors de cette même visite, M. Temmar a pris part à une cérémonie de distribution de 191 logements LPA à l’USTO. Il convient de rappeler que lors de sa précédente visite à Oran, il avait annoncé l’attribution, sur une directive du Président de la République, d’un programme supplémentaire de 5.000 logements location-vente. Il avait précisé, par ailleurs, que les dossiers restants seront pris en charge, après l’achèvement du filtrage des dossiers de postulants titulaires d’un ordre de versement. «À ce jour, nous avons recensé plus de 25.000 cas positifs, c'est-à-dire ceux ayant déjà bénéficié de l’aide de l’État en matière de logement.

Il sera procédé, l’année prochaine, à l’inscription d’un programme au profit des cas donnés éligibles par l’opération d’assainissement des listes», a conclu le ministre.

Amel Saher