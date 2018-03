Résorption de l’habitat précaire à Skikda : attribution de 40 logements à Ramdane-Djamel

40 logements, réalisés dans le cadre du programme national de résorption de l’habitat précaire, ont été attribués jeudi à leurs bénéficiaires, a-t-on appris du directeur du logement, Mohamed Aliouche. Cette opération, deuxième du genre en l’espace d’une semaine (30 logements similaires avaient été distribués jeudi dernier dans la commune de Salah-Bouchaour), s'est déroulée dans de «bonnes conditions», a affirmé à l’APS, le même responsable. Les services de la wilaya ont indiqué que plusieurs habitations construites illicitement dans les daïras de Skikda et Benazouz ont été démolies, au courant de cette semaine, conformément aux instructions des autorités locales. Ainsi, il a été procédé à la destruction de 110 constructions illicites à travers les communes de Skikda et de Hamadi- Krouma, et 19 autres constructions similaires dans la commune d’El-Marsa, daïra de Béni Azouz, a-t-on précisé, affirmant que des terrains relevant du domaine de l’État avaient été squattés pour ériger ces habitations précaires. Le plus grand site précaire de la ville de Skikda avait été éradiqué en septembre dernier, dans le cadre d’une opération de distribution de 2.000 logements dans les cités de Meyssoune et Zefzaf, a-t-on rappelé, précisant que 500 unités similaires avaient été attribuées en octobre dans ces mêmes cités. L'opération d'attribution de logement se poursuivra à Skikda, pour cibler «prochainement» les habitants des sites précaires Bhirat Tyour, Bouabaz, ainsi que les familles occupant des habitations menaçant ruine dans la vieille ville, entre autres, a-t-on souligné. (APS)