La mesure concerne les logements ne dépassant pas les 50 m2 : éligibilité pour les propriétaires d’espaces exigus

Du nouveau pour les citoyens occupant des logements F2. Ces derniers peuvent, désormais, postuler à un programme public en vue de bénéficier d'un logement plus spacieux.

En effet, les services du ministère de l’Habitat assurent que «cette mesure concerne les habitants des logements F2 qui ont été octroyés dans le cadre des programmes publics et dont la superficie ne dépasse pas les 50 mètres carrés». Il en est de même, précise-t-on, «pour les propriétaires de lots de terrain — égaux ou moins de 50 mètres carrés — qui peuvent, eux aussi, bénéficier de cette autorisation».

Il convient de rappeler que cette autorisation — aujourd’hui actualisée — a déjà concerné les propriétaires de F1 (studios) et les citoyens ayant déjà reçu une aide de l’État dont le montant n’excède pas le 30 millions de centimes. Il faut dire que cette décision, une fois mise en œuvre, fera sans doute beaucoup d’heureux, puisqu’elle permettra à de nombreux citoyens vivant dans des espaces exigus de souscrire à un programme public et donc postuler à un nouveau logement plus spacieux.

Autre remarque importante à retenir, les demandeurs de logement public locatif (LPL), dont le salaire aura connu une hausse après le dépôt et l'étude de leur dossier, ne seront pas exclus du programme. Cette décision a été mise en relief, jeudi dernier, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, qui a souligné que «le montant des revenus du demandeur du logement social est noté lors de l'étude du dossier, et reste inchangé», faisant remarquer que «même si le revenu est revu à la hausse, le bénéficiaire ne sera pas exclu». Le premier responsable du secteur de l’Habitat a également déclaré : «Nous prenons en compte la fiche de paie qui figure dans le dossier.»

Il est à noter qu’après les amendements introduits au titre de la loi de finances pour 2018, «le citoyen propriétaire d'un logement peut le mettre en vente avant le délai de 5 années, à condition qu'il rembourse la valeur financière qui lui a été accordée, à titre de subvention de l'État».

L'ouverture de la vente de ces logements par les bénéficiaires aura lieu au cours de l'année 2018, comme souligné d’ailleurs par le ministre.

Il faut dire que 2018 est une année riche en programmes dans le secteur de l’Habitat. Outre la formule de logement promotionnel aidé (LPA), il est également prévu d’introduire «une nouvelle offre dédiée à la location». Pas plus tard que lundi dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a déclaré que le dossier du logement locatif public (LLP) est encore «en concertation au niveau du gouvernement», et que les nouveautés y afférentes «seront annoncées à temps». Cette formule attendue par de nombreux citoyens est à même d’apporter un «équilibre au marché locatif en Algérie», et de «réduire la pression en matière de demande de logement».

En attendant, on apprendra que pour ce qui concerne l’état d’avancement des travaux, le programme public locatif, qui représente 37% de l'offre publique, a enregistré le lancement de 686.562 unités, alors que 328.906 unités — ce qui représente 47% — ont été achevées, 357.656 unités, soit 51% sont en cours de réalisation et à peine 2% représentant 15.928 unités ne sont pas encore lancées.

La formule LPA, représentant 11% de l'offre publique, s'est renforcée par la réception de 72.872 unités, ce qui représente 37%, outre le lancement de 182.851 unités et la réalisation en cours de 109.979 unités. Quelque 15.181 unités devraient aussi être lancées au cours de ce premier trimestre 2018, ce qui devrait grandement améliorer la situation du secteur et de ses postulants.

Soraya Guemmouri