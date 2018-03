Le Gaz à Sétif : Un taux de couverture de 95% dans la wilaya

930 foyers ont été raccordés au gaz dans les localités rurales de Melloul, dans les commune de Guellel, Lehmalet et Ouled Saber, qui rejoignent ainsi toutes les communes de la wilaya où le taux de couverture a atteint les 100%, à la grande satisfaction de toutes ces populations qui n’en demandaient pas tant en ce froid glacial, rompant ainsi avec la bonbonne de gaz, le charbon et toutes ces contraintes d’antan.

Des populations qui n’ont pas manqué de marquer ces cérémonies de mise en gaz par l’accueil chaleureux du wali de Sétif accompagné du président de l’APC, des autorités de la wilaya et des notables de ces villages, une ambiance de fête populaire où la générosité de tous ces ruraux était renforcée par de vibrants youyous, des salves de baroud des cavaliers de la région dans un décor que le portrait du Président de la République agrémentait doublement. Rien en effet ne sera laissé au hasard, pour que cette journée revête un caractère historique aux yeux de toutes ces populations qui ovationnaient ce geste auguste du premier responsable de cette wilaya qui allumait la torche témoin et dans une symbolique profondément ressentie par les enfants, se rendre d’abord dans cette école du village portant le nom du chahid Kara Bachir, pour allumer le premier chauffage à gaz sous les ovations de tous ces bambins visiblement très heureux d’en finir enfin avec le froid glacial de ces contrées. À Meloul, le wali, qui mettait en gaz 600 foyers et prenait acte de l’impact produit par ces réalisations, demanda aux responsables de SONELGAZ, qu’il félicitaient au passage, de veiller à ce qu’aucune omission ne soit enregistrée, et releva avec satisfaction que 350 foyers allaient être pris en charge dans ce contexte. À Lehmalet, dans la commune d’Ouled Saber, que voici désormais couverte à 100% en gaz naturel, c’est la même ambiance et le même sentiment qui prévaudront lors de la mise en gaz de 320 foyers qui viennent s’ajouter aux 500 autres raccordés il y a quelques jours seulement. Plus 800 foyers qui disposent dès lors de cette source d’énergie pour un coup de plus de 24 milliards de centimes. Autant de réalisations qui font de la wilaya, un pôle d’excellence en la matière, la plaçant parmi les premières, sinon la première du pays, avec un taux de couverture de 95% et plus de 58.000 foyers mis en gaz, au titre des programmes initiés par le Président de la République.

F. Zoghbi