Oléiculture, M. Omar Houali, producteur et exportateur : « La demande existe »

Les producteurs d’huile d’olives de Tizi-Ouzou, classée deuxième au niveau national, tentent l’aventure de l’exportation. M, Houali Omar, gérant d’une huilerie semi-automatique à Larbaâ Nath Irathen, a réussi à imposer son huile sur le marché européen et asiatique. La participation aux foires internationales a forgé la détermination de ce producteur à placer l’huile sur ce marché concurrentiel. En dépit de l’absence de conditions de stockage de l’olive et de l’huile et la désorganisation de la filière, M. Houali a commercialisé son produit en Espagne et en Tunisie.

Ce producteur, qui s’est initié à l’exportation, estime que «beaucoup de choses restent à faire pour imposer l’huile d’olive nationale au niveau du marché mondial», en reconnaissant toutefois que toutes les facilitations sont accordées aux exportateurs au niveau de l’AGEX. Notre interlocuteur nous a fait savoir aussi que la demande pour l’huile d’olive locale existe et sa satisfaction ne peut être la seule mission du producteur. Pour réussir l’exportation de notre huile d’olive, Houali Omar, estime qu’«il faut la mise en branle de toute une chaîne dans laquelle chacun intervenant s’occupera d’une tâche bien précise». «Le producteur s’occupera de sa tâche de produire de l’huile en quantité suffisante et d’une qualité irréprochable, et les autres s’occuperont de la mission d’exportation», a-t-il indiqué, en insistant que l’oléifacteur ne peut pas réussir à lui seul l’exportation de l’huile d’olive. «Il faut travailler en groupe pour pouvoir réussir cette mission délicate d’exportation de notre huile d’olive», nous a-t-il confié, en rappelant la nécessité d’apporter des améliorations sur la qualité de notre huile d’olive pour avoir sa place dans le marché mondial. «Il faut un produit conforme aux normes internationales, particulièrement le taux d’acidité, l’étiquetage et emballages, les conditions de stockage… pour s’arracher des marchés à l’international», a-t-il encore indiqué, en affirmant que de colossaux efforts se doivent être déployés par les oléiculteurs, oléifacteurs et autres intervenants dans la filière oléicole pour relever ce défi d’exportation de notre huile. Comme notre interlocuteur, d’autres producteurs d’huile estiment que les facilitations administratives mises en place par l’Etat en matière d’exportation ne suffisent pas pour placer notre huile sur le marché international, tant que des mesures visant l’amélioration des conditions de récoltes, de stockage d’olive et de l’huile, de conditionnement demeurent toujours au-delà des exigences des professionnels de la filière. En sus de ces mesures, l’organisation des oléifacteurs en coopératives est considérée comme une nécessité absolue dès lors qu’elle permet aux producteurs de négocier en force les marchés et dans un cadre organisé.

Direction des services agricoles

Production prévisionnelle en hausse

La production prévisionnelle d’olives pour la saison en cours est de 680.000 quintaux, soit une hausse de plus 37% par rapport à la précédente saison, selon la direction des services agricoles (DSA). La superficie récoltée jusqu’à la fin de l’année a été de 7.500 ha pour une production de 17.000 quintaux d’olives dont 60.000 quintaux ont été triturées pour une production de plus d’un millions de litres d’huile, soit un rendement moyen de 17 litres d’huile pour un quintal d’olives. La production d’huile atteindra plus de 10 millions de litres. Cette hausse de la production est liée aux conditions climatiques favorables, l’absence de maladies ainsi que l’alternance saisonnière de la variété produite, à savoir le «chemlal». La trituration sera assurée par 450 huileries dont 284 traditionnelles, 75 semi-automatiques et 109 modernes. La récolte est interrompue suite à la détérioration des conditions climatiques. B. A.