Oléiculture : Les ambitions de l’Algérie

L’huile d’olive est un trésor national d’utilité publique, mais aussi un précieux carburant pour l’économie. De ce fait, c’est grâce aux efforts constants déployés par les pouvoirs publics qui ont déployé énormément de moyens pour développer la filière oléicole, et ce à partir des années 2000, avec le Programme national de développement agricole, à commencer par le soutien à la création des pépinières, jusqu'à la mise en place des unités de conditionnement de l’huile d’olive.

Le soutien était d’amont en aval, par la formation, le crédit agricole, la révision des taxes en matière de production, la concession des terres, l’extension des terres agricoles, les nouvelles technicités… Cette filière a eu le plus de soutien de la part de l’Etat. Le résultat aujourd’hui, c’est qu’il y a beaucoup de prémisse qui montre que la filière n’est pas loin d’intégrer le marché mondial grace à certaines actions en cours qui montre bien que l’Algérie se dirige en droite ligne dans l’organisation de cette filière.

Cette organisation se trace l’objectif de vente des produits oléicoles sur les marchés internationaux.

Pour preuve, et selon les déclarations du directeur général de l’Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF), M. Mahmoud Mendil, l'Algérie pourrait se positionnée parmi les 5 premiers producteurs mondiaux d’ici 2025 de l’huile d’olive au sein du Conseil Oléicole International (COI), sachant qu’elle occupe actuellement la 7e place.

«Gagné deux places au sein de ce Conseil est énorme», juge-t-il, tout en admettant que l'Algérie a encore des efforts à faire dans la manière de cueillir les olives, du conditionnement, de la création de labels et dans l'organisation du secteur….

M. Mendil a, entre autres, indiqué, que l’huile d’olive pourrait également gagnée une place en terme d’olive de table pour se classer 2ème —actuellement 3e producteur d’olive de table à l’échelle international après l’Union européenne et l’Egypte. Tous ces résultats sont le fruit d’une politique engagée qui a été tracée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et qui se base surtout sur l’extension de l’oléiculture sur tout le territoire national selon le mode de production intensive et qui se traduit par un triplement des plantations d’oliviers en Algérie durant les dix dernières années. En plus, l’oléiculture est considérée aujourd’hui comme une des filières stratégiques qui devront garantir la sécurité alimentaire de la nation.

Pour ce faire, le MADR a initié une nouvelle approche dans le cadre du programme de renouveau de l’économie agricole et rurale qui consiste en la poursuite des soutiens existants, mis à part le greffage et la taille qui sont pris en charge dans le cadre des PPDRI au même titre que la réhabilitation de moulins traditionnels.

La mise en place de nouveaux soutiens comporte l’acquisition d’équipements de récolte (peignes, fouetteurs ...) ; la modernisation des capacités de stockage (individuelles ou collectives) ; l’acquisition de chaîne de conditionnement (uniquement pour les formes collectives) ; la création de nouvelles plantations à différentes densités en fonction des conditions agro-climatiques.

C’est l’occasion et même la possibilité pour les wilayas de mettre en œuvre des projets à initiatives locales, ou des projets individuels pour un meilleur développement de la filière et une meilleure rentabilité.

Kafia Ait Allouache

----------------//////////////////////

Tizi Ouzou

En plein développement

Le directeur des services agricoles, M. Karim Kouraba, estime qu’il est nécessaire d’améliorer les techniques culturales des vergers oléicoles par les labours, la fertilisation, l’irrigation d’appoint, la taille et autres traitements.

L’olive et son huile constituent l’une des ressources agricoles les plus importantes de Tizi-Ouzou. Les oliveraies occupent 38.600 ha de la superficie agricole utile (SAU) dont dispose cette wilaya et qui est de l’ordre de près de 98.800 ha. L’arboriculture représente 50.000 ha de cette SAU, soit près de 50%.

M. Kouraba a insisté aussi sur le respect des délais de la récolte des olives qui ne doivent pas, selon lui, dépasser le stade de la fin de la véraison. Il recommande la diminution du gaulage en faveur de la cueillette manuelle et l’utilisation d’outils d’aide à la récolte comme les peignes fouetteurs.

Notre interlocuteur conseille l’acheminement de la production le plus tôt possible aux huileries et ce, dans des caisses en plastique et la réduction de la durée de stockage. Toutes ses mesures sont à même d’aboutir à l’obtention d’une huile de bonne qualité qui répond aux normes internationales pour permettre à nos producteurs de commercialiser leurs produits sur le marché international. Toutefois, pour placer nos huiles sur le marché et les rendre compétitives, les producteurs et les oléifacteurs doivent intervenir en aval comme le conditionnement dans des futs alimentaires ou dans des bouteilles en verre opaque. Pour M. Kouraba, des efforts sont en train d’être consentis pour l’amélioration de la qualité de l’huile en ramenant son taux d’acidité à 3.3%. La wilaya a déployé des efforts pour le développement de cette filière qui fait nourrir des milliers de familles et qui peut devenir une source de devises. Le développement de cette filière a été concrétisé grâce aux journées de vulgarisation et de formations destinées aux agriculteurs. M. Kouraba a constaté une amélioration de la qualité de l’olive et de l’huile.

Bel. Adrar

----------------//////////////////////

Mascara

Rendement de 39 q à l’hectare

Si la plaine de Ghriss, dans la wilaya de Mascara, est réputée pour les cultures maraîchères, la pomme de terre en particulier, la plaine d’El Habra, à Mohammadia, pour son agrumiculture, les oranges notamment, Sig se distingue par sa production oléicole et est considérée comme une plaque tournante dans la production d’olives, dans les périmètres irrigués d’El Hhabra et de Sig qui s’étendent sur une superficie totale de 14.800 ha, dont 11.000 en rapport et un rendement, bon an mal an, de 39 qx à l’hectare en moyenne. La commune de Sig demeure la région indétrônable malgré la multiplication de la plantation d’oliviers au niveau des communes d’Oued Taria et de Hachem. La wilaya de Mascara occupe la première place sur le plan national pour la conserverie des olives de table et le 3e podium pour les huiles et les olives, tandis que la commune de Sig occupe la première place pour sa production d’olives.



Sigoise : une notoriété qui dépasse les frontières



L’Etat continue à soutenir et aider les fellahs pour les encourager à produire plus et entretenir leurs vergers oléicoles dans de bonnes conditions afin de préserver la longévité des oliveraies. même si la variété la Sigoise jouit d’une grande notoriété et un label hors de nos frontières, le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche a, dans sa dernière visite dans la wilaya, exhorté les producteurs à accroître le rendement et d’investir dans ce nouveau modèle d’économie alternatif pour faire face à une telle situation qui demeure une vraie préoccupation des producteurs de ce produit qui constitue, à l’instar de plusieurs régions du pays, un produit de grande consommation dans les foyers. Selon les fellahs, la raison essentielle de la diminution de la production est liée à l’insuffisance des quantités d’eau d’irrigation mais aussi la faible pluviométrie qui prévaut depuis plusieurs années. L'on impute l’augmentation des prix de l’olive et de l’huile d’olive à la diminution des quantités d’olives produites dans les régions oléicoles qui sont des périmètres producteurs de bonnes qualités d’olives par excellence. de cet état de fait a découlé la fermeture de plusieurs conserveries, huileries et unités de transformation des olives, et plus particulièrement les petites unités qui n’arrivent plus à suivre le cours de ce changement dans une courbe descendante où la production d’olives était en deçà des prévisions attendues sur le plan quantitatif. et par voie de conséquence, le produit de base, qu’est l’olive, n’étant pas disponible comme avant, ces petites unités artisanales pour la plupart tournaient à un taux faible par rapport à leurs capacités de transformation et de conservation des olives. l’espoir renaît suite aux promesses de doubler la dotation en eau destinée à l’irrigation des oliviers après la menace des répercussions de la sécheresse et du manque crucial de l’eau. tout cela reste tributaire des précipitations. la mise en service de la station de dessalement d’El Mactaa, dont la capacité théorique est de l’ordre de 500.000 m3, permettra de préserver le potentiel hydrique du nouveau barrage des Cheurfas uniquement à des fins d’irrigation. s’agissant des fluctuations des prix des olives et de l’huile, tout porte à croire que l’on ne peut pas exclure l’archétypique équation du marché de l’offre et de la demande. En vous rendant dans la ville des olives, Sig, qui dispose d'une superficie agricole utile (SAU) de 4.228 ha dont 2.300 irrigués, votre attention sera attirée par les multiples variétés d’olives et des huiles d’olive exposées à la vente devant les magasins spécialisés dans ce genre de commerces. Pour assouvir notre curiosité quant aux prix affichés, nous nous sommes rapprochés des revendeurs et nous avons pu nous rendre compte qu’en dépit de tout ce qui se dit à propos de la renommée de cette ville oléicole, les prix proposés pour l’olive et l’huile d’olive sont quelque peu abordables. Un citoyen et oléiculteur de père en fils nous met la puce à l’oreille en nous expliquant que Sig ne dispose aujourd’hui que de quelques unités ou pressoirs pour l’huile d’olive appartenant à des privés, mais contre toute attente, ces «rameaux d’or», qui faisaient la notoriété de la ville de Sig, ne sont plus au devant de la scène tant les prix affichés sont élevés par rapport à l’ année dernière, puisque ça a grimpé de 350 DA le litre à 500 DA dans le marché de gros pour atteindre les 700 DA le litre chez le détaillant.

«Les vertus thérapeutiques, culinaires et nutritionnelles ne sont plus à démontrer», nous dit ce Sigois qui porte dans sa main fièrement un rameau d’olivier pour dire haut et fort que Sig est et restera un terroir du cru de l’huile d’olive vierge qui fait concurrence avec les grandes capitales de l’olive et de l’huile d’olive, allusion faite à la Grèce, l’Espagne, la France, le Maroc et la Tunisie. Une unité a fait un pas significatif dans la modernisation du traitement et la conservation en introduisant un équipement adéquat et performant, s’éloignant des anciennes pratiques devenues obsolètes. créée en 2001, cette unité comprend deux sites de transformation et de conditionnement. Elle traite 30.000 q de variétés d’olives sigoises, soit une exportation de 47 tonnes d’olives vers la France. Une autre Sarl a été créée pour répondre à des besoins spécifiques dans le domaine. Elle dispose, entre autres, de 2 unités de confiseries et de transformation d’olive avec mise en boîte destinée au marché local et à l’exportation. La société emploie des ouvriers de manière permanente et d’autres à titre temporaire durant les campagnes de cueillette d’olives.

A . Ghomchi

----------------//////////////////////

Béjaia

Maîtrise technique pour développer la filière

La wilaya de Béjaïa compte une surface oléicole de 50.665 ha dont 65% du parc oléicole est situé sur le flanc de la Soummam, entre Tazmalt, Seddouk et Akbou. La filière oléicole de la wilaya est représentée par 9.000 oléiculteurs potentiels recensés auprès de la CAWB avec plus de 4 millions d’arbres et 60.000 emplois annuels. Quatre cent trent-six huileries sont également recensées à travers la wilaya dont 77 huileries modernes, 141 semi-automatiques et 218 autres traditionnelles pour une capacité de triturage de 1.809 quintaux par heure. Ainsi, il est plus que nécessaire une maîtrise technique et une valorisation du produit pour que cette filière puisse atteindre les objectifs tracés. Le problème majeur que rencontre cette filière est l’absence d’une maîtrise technique chez les oléiculteurs, le manque d’emballage pour la mise en bouteille et surtout la mise à niveau avec l’emballage de conditionnement et de commercialisation. Des normes à mettre en valeur pour mieux présenter le produit aux consommateurs. La maîtrise des techniques demeure le point principal sachant que les olives doivent passer par plusieurs étapes pour arriver sur la table. Dès la cueillette, c’est la phase de nettoyage où les olives triées sont débarrassées des feuilles et brindilles puis lavées à l’eau froide. Le broyage intervient ensuite par des meules ou broyeurs sur les olives non dénoyautées car le noyau contient un antioxydant qui est le conservateur naturel. Le malaxage complète l’effet de cisaillement du broyage pour libérer le maximum d’huile. L’extraction intervient pour séparer le produit de la partie solide (grignons) et de la partie fluide (huile et margines). La phase de décantation ou de centrifugation arrive ensuite où l’huile est séparée de margines par décantation naturelle ou bien par centrifugation grâce à des densités différentes qui donnent différentes huiles d’olive vierges.

Cette étape détermine trois types d’huile d’olive : l’huile d’olive extra vierge est une huile dont le taux d’acidité oléicole n’excède pas 0,8%. L’huile d’olive vierge est une huile dont le taux d’acidité oléicole n’excède pas 2,0% alors que l’huile d’olive courante est une huile dont le taux d’acidité n’excède pas 3,3%. Une méthode que les oléiculteurs sont tenus de respecter durant chaque campagne oléicole pour améliorer le rendement de leur récolte et la qualité du produit fini. Mais les oléiculteurs sont confrontés à certaines contraintes pour parfaire la récolte. «le gros problème que nous rencontrons, c’est le manque de pistes agricoles pour atteindre les champs, surtout durant la campagne de cueillette et de ramassage des olives, ce qui engendre une diminution des quantités récoltées car on ne peut pas atteindre tous les arbres et également l’impossibilité de transporter toute la cueillette. Il faut qu’il y ait des pistes pour que les moyens de transport atteignent nos champs. Il y a également le problème de la qualité de l’huile car toutes les huileries démarrent en même temps, vers la fin décembre, et la quantité cueillie demande d’être traitée rapidement», expliquent les oléiculteurs de la région de Tazmalt. Donc c’est le temps qui presse. Le travail sur la quantité se fait au détriment de la qualité. Les chaînes des anciennes huileries produisent une huile aux qualités gustatives appréciées. L’emballage a bien sûr son importance et mérite par conséquent une attention. Actuellement, c’est dans les grands bidons qu’on vend l’huile. Il faut procéder à la mise en bouteille qui améliore l’esthétique du produit. Le prix cédé aux commerçants à partir des huileries varie entre 500 et 600 DA le litre, alors qu’il arrive au consommateur à 700 et même 800 DA le litre. Autre point important soulevé par les oléiculteurs, c’est le soutien du Fond National du développement agricole (FNDA) qui doit être élargi. Issakounene Arezki, président de l’Association pour le développement de l’oléiculture et des industries oléicoles, dira : «Nous organisons la fête de l’olive depuis 1996 et l’association a été créée en 1995 car à l’époque, la filière oléicole n’était pas soutenue par les fonds de l’Etat, à l’exemple de la pomme de terre, la datte et autres produits. Ce n’est qu’en 2002 que le FNDA a touché l’oléiculture par un programme de plantation et d’acquisition d’huileries. Nous demandons à ce que les fonds de soutien touchent les labours pour l’achat de paires de bœufs pour les zones de montagnes accidentées où les tracteurs ne peuvent accéder. Le problème du manque de pistes agricoles a des conséquences en cas d’incendie. 400 hectares sont ravagés par les feux. Avec 50.000 hectares d’oliviers, nous voulons soutenir le greffage plus que la plantation. Pour mieux commercialiser le produit, nous souhaitons que l’huile d’olive soit servie dans les cantines des établissements scolaires pour que les enfants bénéficient de ce produit très nutritif. Cette manifestation est organisée chaque année pour sensibiliser les oléiculteurs sur les nouvelles méthodes d’exploitation de cette filière, d’une part, ainsi que sur l’amélioration du rendement et de la qualité de l’olive et de l’huile d’olive, d’autre part». La direction des services agricoles de la wilaya qui suit minutieusement la campagne de récolte d’olives souligne que cette année le rendement est faible par rapport à la saison écoulée. Ainsi en 2015/2016, la récolte a atteint 21 litres au quintal alors que cette année, elle a chuté à 12 litres le quintal. L’huilerie de Tazmalt a enregistré un seul rendement qui a atteint les 17 litres par quintal. Cela s’explique que la filière est mal exploitée. L’olive ne doit pas être stockée dans des sachets en plastiques mais dans des caissettes, et elle doit être triturée dans les heures qui suivent sa récolte. Il y a la manque d’irrigation face à la sécheresse. Il y a le manque de maîtrise de la taille de l’olivier, et par certains endroits accidentés, il faut creuser des cuvettes pour capter l’eau autour des oliviers.

L’olivier a besoin d’une attention particulière et permanente pour que le rendement soit assuré. Certes la filière oléicole varie d’une saison à une autre et ce phénomène se répercute sur son prix de vente qui connaît une hausse d’une année à l’autre. L’exportation s’annonce timidement dans la région bien qu’une société privée de production d'huile d'olive, à savoir Numidia de Béjaïa, filiale d’Ifri d’Ouzellaguène, a exporté, cette année, près de 15.000 litres vers l’Europe et l’Asie. cette quantité d’huile d'olive de type extra précoce a été exportée vers l’Allemagne, la France et le Qatar. La société produit actuellement deux variétés d'huile d'olive extra précoce et précoce dans des bouteilles en verre de 0,75 litre et 0,50 litre. La famille Ibrahim a lancé, en 2008, la création de la filiale oléicole dénommée Sarl Huileries Ouzellaguène en réalisant un complexe doté d'une exploitation oléicole de 400 ha, soit 50.000 oliviers dont 24 848 arbres plantés en 2011 et 2012.

Mustapha Laouer