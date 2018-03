Troisième édition du tour cycliste d’Aïn Defla : Lalouchi (GSP) se distingue

L’athlète Lalouchi Ismaïl du Groupement Sportif Pétrolier (GSP) a dominé, vendredi, la seconde étape de la troisième édition du tour de Aïn Defla dont le coup d’envoi a été donné jeudi. Absent du podium lors de la première journée du tour, Lalouchi s'est rattrapé durant la deuxième étape et avant dernière manche de cette compétition, surclassant au finish les équipiers du LAB, en l'occurrence Cheblaoui Oussama et Benganif Hamza qui s'étaient particulièrement mis en évidence vendredi. S’étalant sur 128 km, cette seconde étape a été plus disputée par rapport à celle de la première journée du tour, affirment des observateurs bien au fait de la petite reine, étayant leurs dires par le fait que les cyclistes ont, dès le début de la course, évolué côte à côte, pratiquement jusqu’à la ligne d’arrivée. Partis de Rouina, les cyclistes ont traversé les communes de Zeddine, Djellida, Bordj Emir Khaled, Bir Ould Khélifa, Khémis Miliana, Sidi Lakhadr, Arrib, Aïn Defla, El Amra avant de retourner sur Rouina. Au total, 85 athlètes représentant 17 équipes ont pris part à cette seconde étape de la troisième édition du tour cycliste de Aïn Defla, organisé conjointement par la fédération algérienne de cyclisme et la ligue locale de la discipline. Il est à noter que la troisième et dernière étape de ce tour s’étalant sur 125 km se disputera sous forme de circuit fermé (5,3 km pour chaque tour effectué par les cyclistes) se déroulera samedi au niveau du chef-lieu de wilaya.

Résultats : Seniors : Lalouchi Ismaïl (GSP) Kerrar Ayoub (Sovac) Saïdi Nassim (Sûreté nationale). Juniors : Benganif Seddik (GSP) Boukhari Youcef (Amel El Maleh) Maradj Aymen (El Kantra). Maillot Jaune : Benganif Hamza (LAB). Cycliste le plus rapide durant la seconde étape : Cheblaoui Oussama (LAB). Meilleur grimpeur durant la seconde étape : Bengayou Abderaouf (LAB). Meilleur cycliste pour les moins de 23 ans durant la seconde étape : Mansouri Hamza (Sovac).