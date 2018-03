Coupe d’Algérie (seniors/messieurs) : le CR Zaouia et le MC Alger, premiers qualifiés en demi-finales

Le CR Zaouia et le MC Alger se sont qualifiés vendredi pour les demi-finales de la coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, après leurs victoires respectives contre l'AS Aïn M'lila (2-1 AP) et le MO Béjaïa (2-0). Le CR Zaouia, club de Régionale 1, relavant de la Ligue de Blida, a réussi l'exploit d'atteindre pour la première fois de son histoire les demi-finales dames coupe, en battant après prolongation le leader de la Ligue-2 Mobilis, l'AS Aïn M'lila. Les choses avaient pourtant bien commencé pour l'ASAM, ayant ouvert le score juste avant la fin de la première mi-temps, grâce à Benaroussi, ayant transformé un penalty à la 45’+2’. La réaction du CR Zaouia a été cependant quasi immédiate, puisque dès la remise en jeu, le très actif Hadj-Sadouk est parti dans un long déboulé sur l'aile gauche avant de servir l'avant-centre Arfa, qui a égalisé d'un joli retourné acrobatique (1-1). Malgré un jeu ouvert et plusieurs occasions franches de parts et d'autres, le score est resté d'un but partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il fallait alors disputer les prolongations pour départager les deux antagonistes, et c'est le CR Zaouia qui a été le plus entreprenant, puisque dès la 95’, ce même Hadj-Sadouk est revenu à la charge pour tromper le gardien de l'ASAM, d'un tir bien placé à l'entrée du 18 mètres (2-1). Avec un but et une passe décisive, Hadj-Sadouk a donc été «le grand artisan» de cette qualification historique. Mais modeste qu’il est, il a n’a pas voulu profiter seule de la couverture . «Chacun a apporté sa propre pierre à l'édifice. Cet exploit, nous l'avons réussi ensemble et c'est ensemble que nous le dédions à toute la région de Blida» a indiqué le N7 du CRZ à la fin de la rencontre. Dans l'autre quart de finale disputé ce vendredi, le MC Alger a éprouvé moins de difficultés pour passer l'écueil du MO Béjaïa, puisque les 90 minutes du temps réglementaire lui ont suffit pour assurer sa qualification (2-0). C'est encore une fois le capitaine Abderrahmane Hachoud qui a été à l'origine de la victoire de son équipe, puisque c'est lui qui a botté les deux balles arrêtées ayant permis à Azzi et Mebarakou de placer les deux têtes victorieuses, respectivement aux 22’ et 76'. Le premier des deux quarts de finale restants étaient prévus hier entre l'USM Bel-Abbès et la JS Saoura, alors que l'autre quart de finale, entre la JS Kabylie et l'USM Blida a été reporté à une date ultérieure.