92.000 interventions en 2017 à Alger

Des journées portes ouvertes ont été organisées par les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger et à travers leurs 48 unités secondaires, jeudi, à l'occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, en vue de faire connaître au large public, le secteur et le bilan de ses interventions, au cours de l'année écoulée. À ce titre, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que le public est invité à se rapprocher des différentes unités de la Protection civile qui organisent des portes ouvertes en vue de faire connaître les prestations qu'elles offrent et les différents matériels utilisés dans les interventions de secours, outre le bilan des différentes activités de la Protection civile à Alger, au cours de l'année 2017. Le lieutenant Benkhalfallah a indiqué que le programme tracé par la direction de wilaya pour la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile se poursuivra pendant plusieurs jours, avec l'organisation de diverses activités. Coïncidant avec le 1er mars de chaque année, la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile a été placée, cette année, sous le slogan «Protection civile et les institutions nationales, pour une gestion plus efficace des catastrophes», indique-t-on. Les services de la Protection civile de la wilaya d'Alger ont enregistré, durant l'année 2017, pas moins de 92.000 interventions de secours et d'évacuation des victimes d'accidents de la route, contre 93.633 en 2016. Selon le même bilan, Alger a connu, l'année écoulée, 6.130 accidents de la route ayant occasionné 6.236 blessés et 81 morts. Les services de la Protection civile sont intervenus également pour secourir 41.514 personnes et éteindre près de 6000 différents incendies ayant fait 213 blessés et 5 morts.



Première colonne mobile à Tissemsilt



Les services de la Protection civile de Tissemsilt se sont dotés, dernièrement, d'une colonne mobile de lutte contre les feux de forêt, première du genre dans la wilaya, a-t-on appris jeudi du directeur de wilaya de ce corps. Le commandant Mourad Bensalem a indiqué, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, que cette colonne compte 62 agents de différents grades, 11 camions d’extinction et de transport, une ambulance médicalisée et autres, indiquant que cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme de la Direction générale de la Protection civile visant à faire face aux feux de forêt durant la canicule.

Par ailleurs, le commandant Bensalem a annoncé la création d’une équipe cynotechnique composée de 11 agents d’intervention et dotée d'un véhicule équipé, et de quatre chiens domptés pour les recherches sous les décombres en cas d'accidents et de catastrophes. La cérémonie de célébration de la Journée mondiale, tenue à la maison de la Culture Mouloud-Kacim-Naït- Belkacem de Tissemsilt, a été marquée par la présence des autorités de wilaya et l’organisation d’une exposition sur les moyens d’intervention de la Protection civile et les statistiques des interventions. Un agent d’intervention a été honoré, pour avoir sauvé une femme qui a fait une chute dans un puits profond à Ammari, de même que les vainqueurs des différentes manifestations sportives organisées à cette occasion. (APS)

Constantine

Haut degré de professionnalisme



C’est à l’unité principale de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, que se sont déroulées les festivités officielles, sous les auspices de la direction de wilaya qui a organisé des manœuvres et une course d’agents en tenue d’intervention.

Le directeur de wilaya, le colonel M. Ahmed Radja, a insisté sur l’évolution de la Protection civile, qui a permis d’atteindre un degré de professionnalisme reconnu sur le plan international.

Le colonel a expliqué que l’objectif des festivités est de sensibiliser sur les mesures à adopter en cas de survenue des catastrophes naturelles et d’informer sur l’étendue des pertes humaines et matérielles qui peuvent en découler.

I. B.



Annaba

Des unités en cours de réalisation



Les portes ouvertes sur les missions et activités de la Protection civile ont été inaugurées, avant-hier à Annaba, en présence du wali, Mohamed Salamani.

Cette manifestation vise, a expliqué le lieutenant colonel, Farid Meftah, responsable de la cellule de communication, à rapprocher ce corps du public. Un hommage a été rendu à l’agent feu Zakaria Trabcha, décédé lors d’une opération de sauvetage au niveau de la plage Rizzi-Omar, l’été dernier.

Une exposition est consacrée aux moyens et équipements de la Protection civile, notamment lors des interventions suite à une catastrophe naturelle.

Des évènements seront également organisés au niveau des six daïras, a tenu à préciser le chargé de communication. 17 unités existent à Annaba et d’autres sont en cours de réalisation, notamment au niveau de la nouvelle ville Draâ Errich et de la nouvelle zone d’extension urbaine d’El-Kalitoussa (Berrahal). Pas moins de 31.453 interventions ont été enregistrées en 2017.

B. Guetmi



BéJAïA

Sur tous les fronts



La célébration à Béjaïa vise à sensibiliser le public à la gestion des situations d’urgence afin de mieux se préparer à se protéger et à réduire les risques.

Un programme a été tracé à travers les unités secondaires et au niveau de la maison de la Culture. Une exposition a porté sur les moyens d’intervention roulants et autres moyens de secours.

Les statistiques des dix dernières années avec les interventions sur les plages et les lieux des accidents de la route et des incendies de forêt ont été exposées au public.

M. Laouer