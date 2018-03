Protection civile : Efficacité et savoir-faire

«Les Algériens doivent être fiers de la force et des capacités du corps de la Protection civile, qui a démontré son efficacité et son savoir-faire dans plusieurs événements», a souligné, jeudi à Alger, le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia.

S’exprimant en marge de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de grade agent de la Protection civile, tenue à l'École de Dar El-Beïda, M. Ouyahia a salué les progrès réalisés par le corps, tant sur le plan national que sur le plan international.

Le Premier ministre a indiqué que les innombrables efforts consentis par la Protection civile ont été couronnés par l’obtention, récemment, d'un certificat de reconnaissance et de conformité international de l'Organe consultatif international spécialisé dans la recherche et le sauvetage relevant de l'ONU.

L'événement a d’ailleurs coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile. «Cette cérémonie est une belle occasion qui nous a permis de nous informer des potentialités dont dispose le corps de la Protection civile qui constitue une force pour le pays», a-t-il indiqué, en souhaitant davantage de progrès à cette institution.

Le Premier ministre, qui était accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, et du Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, a déposé une gerbe de fleurs, avant d'observer une minute de silence à la mémoire des martyrs du devoir qui se sont sacrifiés pour sauver la vie d’autrui. M. Ouyahia a aussi procédé à la remise des grades et diplômes aux lauréats de cette nouvelle promotion, qui viendront renforcer l’effectif de cette institution dédiée au service du citoyen algérien.



La promotion baptisée au nom du défunt Redha Malek



La promotion, composée de 1.283 agents de la Protection civile, a été baptisée au nom du défunt Redha Malek, grande personnalité politique, ancien chef de gouvernement et fondateur de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA).

Dans son allocution, le colonel Lahbiri a relevé le fait que «grâce aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, d’importants progrès ont été réalisés, ces dernières années, par la Protection civile». Cette dernière a atteint, selon lui, un niveau de professionnalisme et de modernisation qui lui a valu la reconnaissance des Nations unies, à travers la certification INSARAG (Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage).

Concernant cette 45e promotion, le DGPC assure que celle-ci «constitue un véritable acquis et un précieux appui pour cette institution». «J’exhorte les nouveaux agents à faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de leurs missions», a-t-il indiqué, aux agents promus.

Le directeur de l’École de la Protection civile de Bordj El-Bahri, le colonel Abdelhamid Zighed, a, de son côté, fait savoir que la nouvelle promotion a suivi des formations théoriques et pratiques, et acquis des compétences, en vue de renforcer davantage les rangs de ce corps.

Il a appelé, à cette occasion, les effectifs des promotions sortantes à faire preuve de patience, de professionnalisme et de sens de responsabilité et de sacrifice dans l'accomplissement de leur mission.

«En assumant cette responsabilité, les futurs sapeurs-pompiers doivent faire preuve de valeurs morales et de principes humains», a-t-il soutenu.

Au cours de cette cérémonie, des agents des différentes unités spécialisées de la Protection civile ont réalisé des manœuvres combinées suscitant l’admiration. Les mouvements d’ensembles synchronisés et en parfaite harmonie renseignent sur le savoir-faire de ces agents et leur compétence.

Par ailleurs, les exercices de simulation ont porté, notamment, sur le secourisme et la prise en charge des blessés des accidents de la route. En effet, les nombreuses démonstrations effectuées par les pompiers témoignent de leur haute technicité pour faire face aux situations de catastrophe.

Cette manifestation a été, également, une occasion de présenter les différentes équipes d’intervention en cas d'accidents de la route, d'incendies de forêt et de catastrophes naturelles, tel les séismes, avec le recours aux équipes cynophiles et autres moyens de secours.

Kamélia Hadjib

Un système national moderne de gestion des catastrophes



Dans un message, à l'occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), Vladimir Kuvshinov, a précisé que le thème retenu, cette année, pour cette journée porte sur «La Protection civile et les institutions nationales, pour une gestion plus efficace des catastrophes». «Compte tenu des conditions difficiles de la vie moderne, tous les pays s'entendent pour dire que la Protection contre les catastrophes et la sécurité nationale sont indissociablement liées, et que la protection contre les catastrophes naturelles et celles dues à l'homme doit rester une priorité absolue dans la politique nationale, afin d'assurer le bien-être et la sécurité de leurs peuple et territoire», a indiqué M. Kuvshinov. Pour le responsable de l'OIPC, il s'agit d'un «élément crucial de cette politique qui doit consister à mettre en place des dispositifs juridiques nationaux appropriés visant à limiter les risques de catastrophes, à préserver des vies et à réduire les pertes matérielles».

K. H.