Burkina Faso : Attaques dans le centre de Ouagadougou

Des attaques armées étaient ont eu lieu hier matin dans le centre de Ouagadougou, notamment près de l'ambassade de France et de l'état-major des armées, selon des correspondants de presse. D’après des témoins, cinq hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France dans le centre de la capitale du Burkina Faso. Un correspondant de l'AFP sur place a entendu des échanges de tirs intenses et vu un véhicule, celui des assaillants selon des témoins, en feu sur la chaussée. Des unités de gendarmerie et de l'armée se déployaient sur les lieux a également constaté ce correspondant. D'autres témoignages ont fait état d'une explosion près de l'état-major des armées burkinabè et de l'institut français, à environ un kilomètre de cette première attaque, toujours dans le centre de la capitale burkinabè.



Les auteurs neutralisés



Le gouvernement burkinabè a confirmé hier qu’«une attaque» a visé l’ambassade de France et l’état-major général des armées à Ouagadougou, indiquant que «quatre assaillants ont été neutralisés». «Les unités spéciales des forces de défense et de sécurité sont en opération. Aucun bilan n’est disponible pour l’instant», poursuit le communiqué publié sur le site du Service d’information du gouvernement du Burkina Faso. Des médias avaient rapporté auparavant que des attaques étaient en cours autour de l’ambassade de France et de l’institut français.

«Attaque en cours à l’ambassade de France et à l’Institut français. Restez confinés là où vous êtes», indiquait un bref message de l’ambassade sur sa page Facebook. Selon une source à l’intérieur de l’ambassade de France, cinq hommes armés auraient essayé d’entrer dans l’ambassade sans y parvenir. Ils ont alors tiré sur l’ambassade, avant d’entrer à l’état-major des Forces armées burkinabè. (APS)