COMMENTAIRE : Honte à vous !

Certaines ONG ne se gênent plus désormais à faire dans le mensonge à chaque fois qu’elles parlent des pays émergents. Ceux de l’Afrique se retrouvent ainsi régulièrement au centre d’une kyrielle de critiques. Dans leurs rapports annuels traitant des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, les remarques soulevées au sujet de ces mêmes pays sont tendancieuses et en déphasage avec la réalité lorsqu’elles ne sont pas exagérées, voire mensongères. Le moins que l’on puise dire est qu’en la matière, leur démarche semble discourtoise.

Parfois, l’outrage est excessif comme c’est le cas avec l’Algérie, de nouveau stigmatisée, à tort, par quelques organisations en se référant à des données dénuées de tout fondement. Pis encore, en feignant d’ignorer les avancées remarquables et reconnues sur la scène internationale réalisées par l’Algérie, autant dans le domaine de la promotion des droits de l’homme qu’en matière de consolidation de la bonne gouvernance et de la lutte acharnée contre la corruption, en agissant la sorte, elles s’écartent de leur mission première substantiellement d’ordre humanitaire cédant la place à une volonté de nuire à des pays résolument portés sur la voie du progrès mais aussi et surtout souverains dans leurs décisions.

Nul besoin d’avoir fréquenté les grandes écoles pour saisir leurs véritables desseins malsains n’hésitant point à pervertir leur propre raison d’être. En effet, s’il y a un acharnement de leur part contre l’Afrique, c’est bel et bien le potentiel de richesses naturelles dont dispose cette dernière qui dérange.

En ce qui concerne l’Algérie, ce qui semble les déranger au plus haut point, c’est d’abord la stabilité dont elle jouit, son édifice institutionnel consolidé, ensuite et enfin sa souveraineté sur ses décisions et son aura à l’international.

En désespoir de cause, il ne leur reste qu’à recourir à la diffamation et au dénigrement à travers leur dernier rapport traitant de la lutte contre la corruption et de la situation des droits de l’homme.

Que des contre-vérités relayées dans ces rapports et ce, au moment même où le pays a réalisé des avancées décisives dans le domaine des droits de l’homme dont la promotion et la protection ont fait l’objet d’une série de dispositions introduites dans la Constitution révisée en 2016 et dont le contenu a été salué.

«A la faveur des réformes initiées par le Président de la République depuis 1999, l'Algérie avait réalisé de grandes avancées en matière de promotion des droits de l'homme», a rappelé jeudi dernier le ministre de la Justice, M. Tayeb Louh.

En outre, lors de la 37e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, M. Nourredine Ayadi, SG du ministère des Affaires étrangères, avait, quant à lui, mis en relief les engagements honorés en matière des droits de l’homme.

Quant à la lutte contre la corruption, elle fait l’objet d’un combat au quotidien et M. Louh a révélé qu’entre 2013 et 2016, les juridictions ont été saisies de 3.405 affaires de corruption qualifiées de «dangereuses». Ces données sont ignorées par ces ONG en manque d’objectivité et privilégiant le dénigrement.

Karim Aoudia