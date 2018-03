Modernisation de la justice : Grandes avancées

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a annoncé, jeudi dernier à Blida, la préparation d'un décret présidentiel relatif à la sécurisation du système informatique en Algérie, et ce dans le cadre de la politique de modernisation des différents secteurs, dont le système judiciaire.

S’exprimant en marge de l'inauguration du nouveau siège du tribunal de Boufarik, M. Louh a fait état de la mise en place au niveau du gouvernement d'une équipe de spécialistes qui s'attelle à la préparation de ce projet qui porte sur la sécurisation des données et du système informatique en Algérie. Soulignant la poursuite de la mise en œuvre des procédures relatives à la modernisation de la justice, le ministre a indiqué que les documents émanant de son secteur seront délivrés à distance dans les toutes prochaines années. «L'Algérie a dépassé beaucoup de pays en matière de modernisation de la justice, notamment en ce qui concerne la signature électronique, qui n'existe pas dans plusieurs pays européens, comme la France», a-t-il indiqué. Par ailleurs, M. Louh a affirmé que l'Algérie avait réalisé de grandes avancées en matière de promotion des droits de l'homme à la faveur des réformes initiées par le Président de la République depuis 1999, à travers l'application de l'ensemble des recommandations et propositions de la Commission nationale de réforme de la justice à laquelle ont pris part des avocats, des juges et des enseignants universitaires. Dans ce sens, M. Louh a annoncé l'achèvement de la préparation du projet de loi organique relative à l'exception d'inconstitutionnalité qui sera présenté prochainement au Conseil du gouvernement, après au Conseil des ministres, ensuite au Parlement pour adoption. Rappelant que cette loi permettra au justiciable de saisir le Conseil constitutionnel, en exception d’inconstitutionnalité, s’il estime qu'une disposition de loi porte atteinte à ses droits, dans le cadre d’un procès, M. Louh a précisé qu'elle entrera en vigueur lors du premier trimestre de l'année prochaine. Le ministre a annoncé l'organisation de sessions de formation en faveur des magistrats et des avocats concernant cette nouvelle loi.

Dans un tout autre contexte, le ministre de la Justice a déclaré qu'«aucune législation au monde ne garantit à toutes les catégories, peu importe leurs croyances, le droit aux week-ends et fêtes religieuses comme l'Algérie, où le droit de culte est consacré pour toute personne vivant sur son territoire», apportant un démenti catégorique à «des poursuites judiciaires contre des personnes à ce sujet, car la loi l'interdit», a-t-il dit.



Lancement du bracelet électronique



Le ministre a aussi procédé au lancement officiel de l’usage du bracelet électronique au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation de Chiffa et ce, dans le cadre de la stratégie de modernisation du corps de la Justice nationale et du respect des libertés individuelles et des droits humains. L’opportunité a donné lieu à la pose du bracelet au profit de quatre détenus, dans l’attente de la généralisation progressive de l’opération aux autres wilayas du pays.

L'exécution de cette mesure, a indiqué Tayeb Louh, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique pénale dont l'efficacité a été attestée par les systèmes judiciaires développés de par le monde, notamment au volet réinsertion des détenus, tout en contribuant à la protection des libertés et des droits humains, a-t-il souligné. Le ministre a expliqué que cette procédure concerne toute personne condamnée à une «peine légère», ne dépassant pas trois années d’emprisonnement, pour des délits mineurs, ou encore les détenus auxquels il ne reste plus que moins de trois années de prison à purger.

Parmi les conditions prescrites pour bénéficier de ce bracelet électronique, il a été cité l’obligation faite au bénéficiaire d’avoir un domicile fixe, que le bracelet ne nuise pas à sa santé, outre son engagement à ne pas rencontrer des complices ou des victimes du crime pour lequel il est puni. Le bénéficiaire du bracelet s’engage, également, à ne pas fréquenter nombre d’endroits fixés par le juge des peines.

Cette procédure pénale de surveillance électronique du détenu peut déterminer avec grande précision l’endroit où se trouve le détenu, au même titre que tous ses déplacements. Sachant que le juge d’application des peines est le seul habilité à fixer le lieu d’assignation du détenu, de même que les endroits qui lui sont interdits, selon les informations fournies sur place.

A titre indicatif, une quelconque transgression au champ géographique assigné au détenu est à l’origine de l’envoi d’une alerte à la salle de contrôle, sise au centre de rééducation, de même qu’au siège des services externes de réinsertion des détenus. Cette nouvelle procédure pénale vise à assurer aux détenus de poursuivre une vie «normale», tout en contribuant à la réduction de la surcharge au niveau des établissements pénitentiaires et de leurs charges financières, parallèlement à la promotion des droits et libertés individuels, selon les objectifs qui lui ont été fixés.



Recrutement de 274 élèves magistrats



Le ministre a aussi annoncé l'organisation d'un concours national de recrutement de 274 élèves magistrats, sans précision de date, et ce en vue de renforcer le secteur de la Justice en ressources humaines notamment le corps de la magistrature.

La première promotion dont la formation sera dispensée à la nouvelle Ecole supérieure de la magistrature «entamera ses fonctions après quatre années de formation au lieu de trois années initialement», a précisé le ministre faisant état également «d'une révision radicale des programmes pédagogique et pratique conformément à la nouvelle politique et au système de formation des magistrats pour être au diapason des grandes écoles de magistrature dans les pays développés».

Evoquant le renforcement des auxiliaires de justice, M. Louh a souligné l'amendement des deux décrets exécutifs fixant les conditions d'accès à la profession de notaire et d'huissier de justice, qui seront prochainement «signés» par le Premier ministre conformément aux procédures en vigueur.

A ce propos, le ministre a fait état de l'ouverture de deux concours nationaux fin juin au profit des notaires et huissiers de justice, sachant que ce concours n'a pas été organisé depuis 2006.

Cette décision intervient pour répondre aux besoins enregistrés et atteindre les normes en vigueur au niveau international, a-t-il ajouté précisant que la moyenne des notaires ne dépasse pas 4,5% pour 100.000 habitants et les huissiers de justice 4,1%, des taux «relativement loin» de ceux enregistrés au niveau international notamment dans les pays européens.



Plus de 7.000 milliards de DA d’amendes impayées



Le montant des amendes, découlant de décisions judiciaires, restées impayées, ces dernières années, a dépassé le seuil des 7.000 milliards de DA, a également déclaré M. Louh. En perspective du recouvrement de ces amendes, des reformes ont été mises en place par le gouvernement, qui a notamment décidé, en vertu du code de procédures pénales modifié en 2016, le «transfert des prérogatives de recouvrement, dévolues aux services des impôts, au profit du secteur de la justice», a indiqué le ministre, en marge de l’inauguration du tribunal de Boufarik. «L’application de cette procédure, depuis octobre dernier, a permis le recouvrement d’une partie de ces amendes», a-t-il assuré, ajoutant que l’opération est en «constante amélioration».

En plus d'assurer des recettes supplémentaires pour le Trésor public, cette réforme judiciaire a pour objectif de garantir la «crédibilité des décisions et jugements émanant du corps judiciaire», a-t-il souligné, signalant en outre nombre d’incitations décidées au profit des personnes s’acquittant de leurs amendes, dans «un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de prononciation du jugement», qui peuvent bénéficier d’une «réduction de 10% sur le montant de l’amende», a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Justice a, aussi, fait part, à ce propos, de sessions de formation organisées au niveau des services des impôts, au profit des agents chargés des services de recouvrement des amendes dans les cours de justice. (APS)